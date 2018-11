Dolar je prostě nevýhodný: Rusko, Indie a Čína odmítly americkou měnu

Ruský vicepremiér Jurij Borisov oznámil, že Indie zaplatí za dodávku protiraketových systémů S-400 Triumf rubly. Nezaostává ani Čína. Podle slov Igora Šuvalova, předsedy představenstva banky Vněšekonombank, dohoda o obchodování v národních měnách může být podepsána do konce tohoto roku.

Stop „zelenému"

Smlouva o dodávce Indii systémů S-400 byla podepsána 5. října letošního roku během návštěvy Vladimira Putina v Dillí. Podle odborníků má hodnotu 5 miliard dolarů. Podle kurzu Banky Ruska je to 331 miliard rublů (112 miliard korun).

Největší a nejočividnější výhoda pro obě země při obchodování v národních měnách spočívá v tom, že nedochází k podstatným výkyvům při přepočtu.

Tak například 1. ledna tohoto roku za 1 rubl dávali 0,89 indické rupie a po deseti měsících — 0,88 rupie. Maximální kurz během tohoto roku byl 0,98 rupie za rubl, minimální — 0,85 rupie. To znamená, že koridor volatility činil 0,13 rublu za celý rok.

Pro srovnání: 1. ledna stál 1 dolar 57,04 rublů a 1. listopadu už 65,6 rublů. Maximální hodnota v tomto roce činila 69,9 rublů, minimální — 55,6 rublů. Koridor volatility činil 14,3 rublů. Rozdíl podle tohoto ukazatele mezi dvojicemi rubl/dolar a rubl/rupie je pohádkový — 11 000 %.

Dalším neméně důležitým problémem v přepočtech přes americký dolar je vysoká pravděpodobnost sankcí, které Washington rozdává v tomto roce nalevo-napravo.

V dubnu indická média uváděla, že finanční struktury Dillí zmrazily asi dvě miliardy dolarů vyčleněné na platbu za mimořádně důležité projekty, včetně opravy atomové ponorky Chakra (projekt 971 Ščuka-B) pronajaté od Ruska.

Důvodem bylo to, že Bílý dům zařadil Rosoboronexport do sankčního seznamu. Pro úvěrové a finanční organizace to prakticky znamená zákaz veškerého účtování v americké měně.

Praxe však ukazuje, že ve světě přestávají brát vážně Trumpovy výhrůžky. Indie dala přednost zachování vztahů s nejspolehlivějším partnerem v oblasti vojensko-technické spolupráce a dovozu zbraní — Ruskem.

Podle údajů Stockholmského institutu studií světových problémů (SIPRI) v letech 2007 — 2017 Rusko dodalo do Indie zbraně v hodnotě 24,5 miliardy dolarů. USA pouze v hodnotě 3,1 miliardy.

Obchodování Ruska s Indií však neznamená pouze dodávka zbraní, jejichž hodnota činila v roce 2017 přibližně 1,9 miliard dolarů (na pozadí celkového obratu zboží v hodnotě 9,1 miliard dolarů). Podle slov Borisova je možné v národních měnách platit i za produkci civilního charakteru.

„Dnes činí podíl plateb v rublech v oblasti vývozu 20 %, v oblasti dovozu asi 21 %," uvedl ruský vicepremiér. „Je to dobrá úroveň, ale budeme i nadále zvyšovat objem obchodování v národních měnách jako prostředek řešení problému s neplacením. Týká se to i smluv v oblasti vojensko-technické spolupráce."

Spojuje nejen Amur

Další pro Moskvu skvělá zpráva na toto téma přišla začátkem října od Šuvalova, který sdělil, že Rusko a Čína mají své kanály pro spolupráci, a dodal, že v současné situaci je Peking také zainteresován v jejich využití.

Bankéř upřesnil, že během nejbližších týdnů se uskuteční dvoustranné konzultace, během nichž bude definitivně rozhodnuto, jakým způsobem bude probíhat spolupráce mezi finančními organizacemi obou zemí a kdo na sebe vezme roli autorizovaného operátora v Moskvě a v Pekingu.

Je třeba zdůraznit, že dynamika kurzu rublu a juanu se v tomto roce podobala spíše vztahu rublu k indické rupii než vztahu rublu k dolaru. Prvního ledna tohoto roku stál 1 juan podle kurzu Centrální banky RF 8,74 rublů a 1. listopadu 9,4 rublů. Nejvyšší kurz čínské měny tvořil 10,1 rublů a nejnižší — 8,72 rublů.

Koridor volatility mezi rublem a juanem tak činil pouze 1,38 rublu (0,47 Kč) oproti koridoru mezi rublem a dolarem. Stejně jako v případě s Indií to pro byznys znamená snížení rizika ztrát následkem stavu kurzu.

Ke zrušení účtování v dolarech mezi Moskvou a Pekingem inspirují i objemy vzájemného obchodu. V minulém roce obrat mezi Ruskem a USA tvořil 23,6 miliard dolarů a mezi Ruskem a Čínou 84,9 miliard dolarů (rozdíl je téměř 360 %).

Moskva, Peking a Dillí svým příkladem ukazují celému světu, jak se zbavit dolarové závislosti. Je zajímavé, že všechny tři země jsou největšími rozvojovými ekonomikami, zatímco v USA je ekonomika rozvinutá. To znamená, že vzájemné obchodování v národních měnách vytváří perspektivu pro ostatní rozvojové ekonomiky a způsoby, jak definitivně osvobodit světový obchod od dolarové hegemonie.

