Polsko lže, když hovoří o ceně LNG z USA, domnívá se odborník

„Jednají podle schématu, že mnohokrát opakovaná lež vypadá jako pravda. Skutečnost potvrzuje opak. Kdyby byl americký LNG levnější o 30 %, zvyšovali by jeho nákup a snižovali by odběr vyplývající ze smlouvy s Gazpromem . Ale je to naopak," řekl Sputniku Grivač.

Polská státní ropná a plynárenská společnost PGNiG podepsala ve čtvrtek s americkou Cheniere Marketing International 24letou smlouvu o dodávkách LNG, podle níž bude Polsko v letech 2019 —2022 dostávat ročně kolem 0,52 milionu tun LNG a v letech 2023 — 2042 1,45 milionu tun ročně. Předseda představenstva PGNiG Piotr Wožniak přitom prohlásil, že cena LNG z USA bude podle nové smlouvy o 20-30 % nižší než cena Gazpromu.

Není to první smlouva PGNiG o nákupu LNG z USA. V říjnu polská státní společnost podepsala smlouvu s americkou Venture Global LNG o dodávce do Polska dvou milionů tun zkapalněného plynu ročně po dobu 20 let. Tehdy Wožniak také prohlašoval, že tento LNG bude o 20-30 % levnější než nyní ruský plyn.

Předseda představenstva Gazpromu Alexej Miller koncem října prohlásil, že Polsko během devíti a půl měsíce roku 2018 zvýšilo nákup plynu od ruského holdingu o 10 % v porovnání se stejným obdobím roku 2017 — na 8,9 miliard krychlových metrů.

Polská státní ropná a plynárenská společnost PGNiG nakupuje většinu plynu od Gazpromu, ale tradičně hovoří o nezávislosti na ruském plynu a nutnosti diverzifikace. Podle smlouvy podepsané v roce 1996 má být z RF dodáváno do Polska až 10 miliard krychlových metrů plynu ročně. Spotřeba plynu v zemi se zvýšila z 15 miliard krychlových metrů v roce 2015 na 17 miliard v roce 2017.