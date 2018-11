Gazprom se rozhodl postavit Severní proud navzdory všemu

„Je to složité. Je nepříjemné to číst a poslouchat to. Existuje odvolání, budeme bojovat, budeme na tom pracovat. Postavíme Severní proud 2 a zajistíme spolehlivé dodávky plynu do Evropy, navzdory všemu," ujišťuje Zubkov.

O víkendu bylo oznámeno, že švýcarský soud zakázal společnostem, které jsou spojené se společnostmi Gazprom, Nord Stream AG a Nord Stream 2 AG převádět peníze ruské společnosti. Zákaz byl zaveden v rámci prozatímních opatření na nároky ukrajinské společnosti Naftogaz, která zažalovala ruskou společnost v mnoha evropských jurisdikcích.

Tímto způsobem se Naftogaz snaží dostat od společnosti Gazprom náhradu ve výši 2,56 miliard dolarů, kterou rozhodl vyplatit Stockholmský soud. Ruská společnost v současné době zpochybňuje toto rozhodnutí a vede také několik řízení proti společnosti Naftogaz v Evropě, konkrétně ve Švýcarsku, Velké Británii a Nizozemsku.