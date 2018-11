Pryč s dvojím metrem. Ministr zahraničí Maďarska vyzval EU k obnovení obchodu s Ruskem

Szijjártó připomenul, že EU dříve podporovala myšlenku vytvoření jednotného hospodářského prostoru od Lisabonu až po Vladivostok, podle jeho názoru by bylo dobré tento přístup obnovit.

© AP Photo / Tamas Kovacs Orbán hovořil o ztrátách Ruska a Maďarska vinou sankcí

Přitom hospodářské a obchodní vztahy Ruska a EU se nyní vyvíjejí mimořádně špatným směrem, podotkl Szijjártó. Podle jeho slov je třeba uznat, že ekonomická spolupráce mezi Bruselem a Moskvou existuje, je ale založena na dvojím metru.

„Myslíme si, že tu není místo pro dvojí metr, to znamená, že ekonomické vztahy mezi Evropskou unií a Ruskem mají být přestavěny od základu, protože právě to by posloužilo zájmům EU a všech členských zemí EU za nynější globální ekonomické situace," řekl.

Základem obnovení hospodářské spolupráce se přitom mají stát vzájemná úcta a normy mezinárodního práva, řekl v závěru ministr.