„Je jasné, že v tom mají prsty USA.“ Proč Velká Británie odmítá vrátit zlato Venezuele

Nedávno se v novinách The Times objevila zpráva s odkazem na anonymní zdroje o tom, že vedení Banky Anglie odmítá předat do Caracasu venezuelské zlato v hodnotě kolem 550 milionů dolarů. Vedení banky odůvodnilo své jednání „standardními“ opatřeními v boji proti praní špinavých peněz.

Sputnik International hovořil o stanovisku Západu vůči Madurově vládě a také o odmítnutí ze strany Banky Anglie vrátit venezuelské zlato s aktivistou kampaně Hands Off Venezuela Jorge Martinem.

Sputnik: Podle informací novin The Times vedení Banky Anglie odmítá předat venezuelské vládě zlato v hodnotě 420 milionů liber šterlinků v obavě, že může být ukradeno prezidentem Madurem. Co si o tom myslíte?

Jorge Martin: Řekl bych, že je to dost skandální situace, neboť toto zlato nepatří Bance Anglie ani britské vládě — patří Venezuele. Není to nic jiného než pirátství — drží to, co jim nepatří. Uchovávat zlaté rezervy na bezpečném místě je obyčejná praxe v mnoha státech, dělá se to s cílem zajistit bezpečnost zlatých rezerv, ale ne proto, aby vláda země, v níž jsou uchovávány, rozhodovala o použití těchto prostředků.

© Fotolia / Darknightsky Banka Anglie odmítla požadavek Venezuely na vrácení 550 milionů dolarů ve zlatých cihlách

V podstatě to potvrzuje rozhodnutí prezidenta Huga Cháveze repatriovat většinu zlatých rezerv Venezuely ze Švýcarska. Zlato, o němž se nyní hovoří, to je pouhý zbytek. Důvodem, proč chce Maduro repatriovat zlato, je ochrana sebe a své země před americkými sankcemi.

Pokud vezmeme v úvahu stanovisko Západu vůči Madurově vládě, jaké jsou politické motivy zadržování venezuelského zlata?

Neznáme všechny podrobnosti, vycházíme prostě z informací anonymních zdrojů v The Times. The Times jsou solidní noviny, v nichž je vyjádřeno stanovisko vládnoucí třídy Velké Británie a které by neuveřejňovaly informaci o něčem bez skutečných důkazů.

Je naprosto jasné, že v tom také mají prsty Spojené státy. Před několika dny v předvečer střednědobých voleb prezident Trump informoval o zavedení dalších sankcí proti Venezuele. Zlato se také dostalo do sankčního seznamu, ale nešlo o zlaté rezervy země, nýbrž o zlato těžené na jihu Venezuely. Sankce se dotknou lidí a společností majících nějaký vztah vůči obchodu s venezuelským zlatem na světovém trhu.

Je správné předpokládat, že rozhodnutí vedení Banky Anglie udržet si venezuelské zlaté rezervy souvisí s americkými sankcemi a vláda Spojených států sdělila britské vládě plán dalších akcí.

Budou podle Vašeho názoru následovat ostatní evropské země příklad USA a Velké Británie?

Ano, v EU už existuje kampaň na podporu sankcí proti Venezuele. V minulosti prováděla podobnou kampaň pravicová vláda Španělska, nyní je v zemi nová vláda. Nedávno byl v EU uveřejněn materiál o takzvané humanitární krizi ve Venezuele a o nutnosti zavedení sankcí. Domnívám se proto, že evropské vlády nejspíše přijmou analogická opatření vůči sankcím, ačkoliv pokud vím, venezuelské zlaté rezervy v žádné jiné zemi nejsou.