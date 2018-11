Na Ukrajině prohlásili, že nejsou schopni zastavit Severní proud 2

„Dnes to vypadá tak, že ukrajinská vláda nemá účinné páky neboli mechanismy, jež by dokázaly nějakým způsobem ovlivnit realizaci projektu Severní proud 2. Tyto mechanismy byly bohužel vyčerpány. Ukrajina není účastnicí tohoto projektu, nejde přes její území. Jak může něco ovlivnit?" prohlásil Marunič.

Zároveň vyslovil přesvědčení, že se ukrajinské plynovody nemají odepisovat. „Nejsem zastáncem scénáře zrušení tohoto systému. Je jasné, že se jisté objemy tranzitní dopravy zachovají, dnes ale jde o 20-30 miliard kubíků ruského plynu ročně. Je to zlé, je to málo, ale je to nejrealističtější scénář," řekl odborník.

Marunič má přitom jisté obavy z chování Kyjeva, který odmítl záruky Německa ohledně tranzitu plynu přes ukrajinské plynovody.

„Tyto návrhy učinila německá strana v květnu během návštěvy úředních osob (Německa na Ukrajině), avšak ukrajinské úřady je odmítly. Prý navrhly zakotvit 30 miliard (kubíků), poskytnout jisté záruky tohoto rozsahu, avšak Kyjev řekl ne. Je to nebezpečná hra. Může skončit tím, že fakticky nedostaneme nic," varoval expert.