Média uvedla tři hlavní ruské projekty zvýšení vlivu v Evropě a Asii

Agentura připomíná, že Rusko dodává plyn do Evropy již od skončení 2. světové války. V minulém roce uspokojilo třetinu evropské poptávky po palivu. Experti rovněž předpovídají, že právě Moskva bude do roku 2025 zajišťovat 40% celkového objemu plynu na kontinentě. Může k tomu přispět zvýšená poptávka Číny a jejích asijských sousedů a také snížení těžby v nizozemském ložisku Groningen.

V článku se dál praví, že k zvýšení poptávky přispěje rovněž odstavení v roce 2022 posledního jaderného reaktoru a zastavení řady uhelných elektráren v Německu. „Dodatečné dodávky z Ruska budou pro Evropu výhodnější," stojí ve článku.

Bloomberg dodává, že ruské plynařské projekty mají nepřátele, zejména v osobě amerického prezidenta Donalda Trumpa, který označil Německo za „rukojmí Moskvy" a podepsal zákon, který mu umožní zavádět sankce proti společnostem za spolupráci se Severním proudem-2. Polsko navíc plánuje zrušit nákup ruského plynu a nahradit ho norským.

Německá vláda ale zdůraznila, že Moskva byla po několik desetiletí spolehlivým dodavatelem, že tomu nezabránila ani studená válka, ani zhoršení vztahů kvůli situaci na Ukrajině. Němečtí podnikatelé také říkají, že rostoucí vliv Gazpromu nevzbuzuje v nich žádné obavy.

„V jistou chvíli jsou politici nuceni mluvit o tom, jestli to vzbuzuje jejich znepokojení, nebo ne, pro nás je to ale byznys. Je to volný trh, který se těší na všechny, kdo chtějí prodat své zboží," cituje agentura obchodního ředitele energetické společnosti RWE André Schtrakea.