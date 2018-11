Poláci vyrobili punčocháče s chrámem blízko u kauzálního místa. Kněz: Jsou to Jidáši!

Magnetky, pohlednice, přívěsky se zobrazením polských měst jsou již pro mnohé turisty přežitkem minulosti. Lidé hledají něco nového, originálního a zároveň praktického. Výrobci se snaží získat srdce klientů nestandardními způsoby. Tak tomu bylo i s obrázkem Mariánského kostela. Někdo byl nadšen, někdo rozhořčen.

Ačkoliv samotní zástupci značky tvrdí, že toto rozhořčení ze strany kostela zaznělo pouze v médiích, je třeba přiznat, že už dlouho dámské punčocháče nevyvolaly tak emocionální reakci.

Korespondentka Sputniku Polska hovořila s Malvinou Wadasovou, zástupkyní firmy Gabriella.

Kde vznikl nápad vyrábět podobnou věc a proč právě Krakov?

Krakovské punčocháče jsou naší další nabídkou ze série místních punčocháčů (punčocháče se zobrazením místních památek — pozn. red.). Už jsme představili Punčocháče z Lodže, Punčocháče hlavního města a Slezské punčocháče. Klientky často požadovaly výrobek inspirovaný Krakovem, proto tento nápad vznikl už dávno.

Kromě Sukeinnice, Visly a Vavelského draka je Mariánský kostel jednou z nejvíce uznávaných krakovských památek. Zobrazením chrámu na punčocháčích jsme v žádném případě nechtěli snížit jeho význam.

Vyskytují se na vašich výrobcích zobrazení i jiných sakrálních míst kromě Mariánského kostela?

Dosud jsme nezobrazovali na punčocháčích sakrální objekty. Souvisí to s tím, že podle našeho názoru ani jeden z nich není vizitkou těch míst a oblastí (Varšava, Lodž, Slezsko — pozn. red.). Pokud hovoříme o Krakově a jeho památkách nebo místech, s nimiž je spojován, Mariánský kostel je první, co nás napadne, a proto se jeho silueta objevila na punčocháčích.

Na punčocháčích z Lodže jsou zobrazeny pomník Tadeusze Kościuszka, brána Manufaktury na výrobu papíru I. K. Poznańského a známé lodžské továrny a komíny. Na Punčocháčích hlavního města je všem dobře známý Palác kultury a vědy (stalinská výšková budova — pozn. red.) a Rusalka (památník ve Varšavě, symbol města — pozn. red.).

Slezské punčocháče zobrazují katovickou arénu Spodek (polsky „podšálek"), městský obvod Nikiszowiec (bývalou průmyslovou čtvrť v Katovicích — pozn. red.) a uhelné doly.

A co Palác kultury? Tato budova je také předmětem sporů kvůli době, v níž byla postavena. Nebojíte se, že budete obviněni z „propagandy komunismu"?

Nikdy předtím jsme se nesetkali s obviňováním v souvislosti se zobrazením Paláce kultury a vědy nebo z propagandy komunismu. Už dávno prodáváme Punčocháče hlavního města a velká poptávka po nich dosud trvá. Od chvíle, kdy byly dány do prodeje, se neobjevily žádné námitky ani signály, že zobrazení Paláce kultury a vědy na nich je nevhodné.

S jakou reakcí jste počítali, když jste dávali do prodeje další punčocháče? Jak se díváte na obvinění ze strany církve?

Jsme velmi překvapeni. V žádném případě jsme nechtěli vyvolat nějaké spory. Bouře v médiích, která vypukla několik dní poté co se objevily tyto punčocháče v prodeji, dosud neutichla. Nedostali jsme žádný oficiální dopis nebo stížnost, na něž bychom museli odpovědět, ale pokud budeme mít takový dokument v rukou, samozřejmě zaujmeme vážné stanovisko.

Je těžké se zamýšlet nad tím, co se může stát. Každé zboží vyrábíme s myšlenkou na naše klientky a takový obrovský zájem nám dělá radost a motivuje nás k další práci. Reakce klientů jsou kladné a jak obyvatelky Krakova, tak i turistky, kterým se líbí město, jsou nadšeny myšlenkou i kvalitou výrobku. Právě s tím jsme počítali. Chtěli jsme jim poskytnout výjimečný model, díky němuž bude ztotožnění s milovaným městem jednoduché i krásné.

Zástupci církve ve svých úvahách o přednostech dárkové produkce byli naladěni více kriticky.

„Pokud se něco podobného skutečně děje, je to prostě nevhodné. Existují posvátné věci, k nimž je třeba se chovat s úctou a zachovávat určitý odstup. Není to pouze víra, církev, svatyně, je to rodina, matka, otec," říká Joachim Kroll, kněz kostela Nejsvětější Trojice ve městě Modzurów, kterého Sputnik požádal, aby okomentoval prodej nového upomínkového zboží. „Je bolestivé, když někdo útočí na to, co je svaté. Jsou to skuteční Jidáši, ochotní prodat vše svaté, aby na tom trochu vydělali."

„Suvenýry mohou mít krásné nebo hořké poslání," pokračuje kněz. Sám otec Joachim navrhl svým věřícím, aby při nákupu kalendáře na příští rok volili kalendář s náboženským tématem nebo s přírodními motivy: „Vysvětlil jsem to tak: když ráno vstanete, váš pohled padne na kalendář. Pokud je tam zobrazeno něco důstojného, ušlechtilého, každý váš den bude začínat dobrou myšlenkou. Pokud je však na kalendáři zobrazeno něco hloupého, urážejícího, duše jde toutéž cestou. Dokonce i magnetky — když jdu k ledničce a vidím na ní chrám, moje myšlenky směřují k něčemu krásnému."