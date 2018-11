Čína odmítla manipulace se státním dluhem USA

Podle jeho slov to může mít nepředvídatelné následky pro světovou ekonomiku. „Nechceme způsobit jakousi finanční nestabilitu na světových trzích. To je velmi nebezpečné, připomíná to hru s ohněm," řekl.

Cui Tiankai poznamenal, že na příkladu státního dluhu USA, který patří Číně, je vidět, jak úzce jsou navzájem spojeny ekonomiky obou zemí. Přerušovat tyto vztahy je těžké a nebezpečné.

Čína je největším zahraničním vlastníkem státního dluhu USA. Podle informací z 31. září jí patřily americké dluhopisy v částce 1,15 trilionu dolarů, o rok dříve tato částka činila 1,19 trilionu.