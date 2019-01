„Naše diplomacie nebyla diplomatická.“ První „oběť“ protiíránské rétoriky v Polsku

Probíhají spory o tom, nepoškodí-li konference image Polska na světové aréně, ale na konkrétní ztráty polských podnikatelů, kteří dosud úspěšně spolupracovali s Íránem, zapomínají. Tyto ztráty však již existují. První polská společnost, která utrpěla ztráty v důsledku polsko-íránského sporu o blízkovýchodní konferenci ve Varšavě, byla technická Pol-Inowex z Lublinu.

© AFP 2018 / John Thys Ve Varšavě označili Tuska za představitele Německa, nikoli Polska

Tato společnost se zabývala přemístěním výroby fotonek pro sluneční baterie do Ománu, avšak kvůli politice se smlouvy o částce přes deset milionů eur zmocnili Němci. Sputniku to sdělil šéf společnosti Pol-Inowex Bartek Świderek.

„Naše diplomacie byla velmi nediplomatická, činila různá prohlášení v souvislosti se svoláním blízkovýchodní konference v Polsku. Nehodlám soudit o tom, jestli je tato konference potřebná, ale diplomacie má jednat jemněji. Kdežto ministr Czaputowicz se vyslovil o Íráncích dost nelichotivě. Komu se to může líbit? Íránci jsou hrdý národ, ostatně, jako každý jiný, a prohlásili, že existuje-li analogická německá firma, která za stejné peníze poskytne stejné služby, nechtějí mít co do činění s polskou. My jsme ale pracovali na tomto projektu několik měsíců. Netvrdím, že příčinou zrušení našich pracovních jednání bylo samotné rozhodnutí o svolání konference. Ne, pokračovali jsme v nich. Příčinou zrušení dohody s íránskými partnery byly výroky našeho ministra, nelichotivé pro Íránce," řekl Świderek.

O které výroky Jacka Czaputowicze jde? Pravděpodobně o jeho vysvětlení, proč nebyl Írán pozván na konferenci, která je věnována nastolení míru v celém regionu. Ministr zahraničí totiž řekl: „Írán je problém…" A také: „Íránci používají jazyk, který nemůžeme dost dobře akceptovat."

Nejsou to první ztráty polských podnikatelů v důsledku aktivit vlastní vlády. Protiruské sankce zbankrotovaly spoustu zemědělských podniků, jež vyvážely potraviny do Ruska. Celkem ztratí polská ekonomika podle výpočtů odborníků na 3 miliardy dolarů ročně.

Připojení Polska k protiíránským sankcím USA také nikoho neobšťastnilo.

„Naše firma pracuje na íránském trhu od samého založení v roce 1991. Z lidského hlediska probíhá spolupráce s Íránci velmi dobře. Dokonce po zavedení sankcí jsme pokračovali ve spolupráci v některých oblastech, pro které tyto sankce neplatily. V naší činnosti byla období, kdy 70 % obratu zajišťovaly obchodní smlouvy s Íránem. Firma se rozvíjela, platili jsme stále větší daně do rozpočtu, poskytovali jsme práci stále většímu počtu lidí. Stát ale nehájí moje zájmy. Myslím, že by bylo dobře, kdyby existovala jistá organizace, jež by sjednotila podnikatele a mohla zastupovat naše zájmy. Jako například v Německu, kde je pro byznysmena prostě povinné členství v Obchodně průmyslové komoře, která má velké možnosti," řekl Świderek.

Podnikatel se přiznal, že neschvaluje vektor rozvoje Íránu. Ale zdůraznil, že je to jeho osobní mínění. Rozhodovat o tom mají podle něj samotní Íránci. „Ale nebylo by špatné, kdyby polští úředníci nejdřív mysleli a pak mluvili. Když někoho urážíme, určitě se o tom dozví. A pak na nás padne celá tíha následků," řekl na závěr Świderek.