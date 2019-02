Rumunská zvláštní operace proti Rusku ztroskotala. Názor

Američané pouze potřebovali mít „agenta" v přímém smyslu tohoto slova, tedy zemi, která předloží Evropskému parlamentu a pak Evropské radě ministrů k projednání změny v zákonodárství Evropské unie, které by fakticky zakázaly výstavbu Severního proudu 2.

© Sputnik / Alexey Kudenko Německo vystoupilo na ochranu Severního proudu 2

Rozhodnutí bylo učiněno: tímto agentem bylo Rumunsko, které právě nedávno získalo šestiměsíční předsednictví v Radě Evropské unie. Právě rumunské diplomacii se dostalo cti zorganizovat něco jako administrativní bleskovou válku za účelem prosazení v Evropské radě ministrů takzvané plynové směrnice, což je fakticky administrativní „zbraň odvety" proti Rusku.

Dokumenty byly odeslány, američtí diplomaté v Německu znovu zaktivizovali svá protiruská vystoupení. Je třeba uznat, že se našim americkým oponentům podařilo zvýšit napětí kolem plynové směrnice a Severního proudu 2 na nevídanou úroveň.

Jenže výsledek byl mnohem horší, než očekávali. Rumunský blitzkrieg se rozbil, nehledě na veškerou americkou podporu, o teutonskou umíněnost německé diplomacie. Oficiální odpověď a komentáře Berlína ohledně halasného „rumunského projektu" vypadají jako zdrcující verdikt náročného food-kritika ohledně velmi nezdařilého vzorku nádražního balkánského fastfoodu. Klíčový citát: „Odmítáme změny navržené Evropskou komisí obsažené v třetí revizi, které, domyslíme-li to do logického konce, mají za cíl regulaci pouze jednoho infrastrukturního projektu, kdežto pro ostatní činí výjimky. Evropská komise neposkytla žádná vysvětlení nebo srozumitelné argumenty, které by ukázaly, jak mohou navržené změny přispět k cílům energetické unie."

V překladu z diplomatické němčiny do hovorové češtiny bylo Evropské komisi, která vlastně podpořila „rumunské návrhy", poukázáno na to, že: zaprvé, Berlín se nedá oklamat a všem je jasné, že tento dokument má za terč Gazprom. Zadruhé, německá vláda si velmi jasně uvědomuje svůj přímý zájem na ruském plynovodu a na tom, aby Německo bylo hlavním plynovým uzlem Evropské unie.

Kromě Německa namítaly proti projektu plynové směrnice Nizozemí a Finsko, přičemž obě země prudce protestují proti klíčovému bodu tohoto projektu, který poskytuje Evropské komisi „právo kontrolovat mezistátní dohody o dopravě plynu, formulovat základní požadavky vůči jednáním a blokovat tato jednání". Vyškrtneme-li ze směrnice právě tento bod, bude absolutně neužitečná k zablokování Severního proudu 2. Takže Nizozemí a Finsko stojí ve sporu s Evropskou komisí a USA na straně Gazpromu.

Takový odpor ze strany Německa, Nizozemí a Finska, který radikálně snižuje šance na přijetí plynové směrnice, a také zprávy o tom, že první linka plynovodu bude hotová již v listopadu, mocně podkopaly elán nepřátel Ruska mezi evropskými politiky. Polský premiér Mateusz Morawiecki, který pravděpodobně předem věděl o chystané německo-holandské demarši, s politováním konstatoval : „Zachováme si naději, ale buďme poctiví: Dvě mocné země, jednou nich je Rusko , světová velmoc, a druhou je Německo, čtvrtá největší světová ekonomika, se rozhodly postavit plynovod."

Toto konstatování zjevného faktu by nemělo vzbudit žádný údiv, ale když to konstatuje polský politik, vypadá to jako zázrak. Polský premiér využil, samozřejmě, případu, aby obvinil zastánce plynovodu ze „sobectví" kvůli tomu, že Německo nechce brát ohled na zájmy Ukrajiny a Polska. Existují ale důvody pro domněnku, že němečtí a holandští politici a také majitelé největších evropských energetických společností, kteří se účastní projektu Severní proud 2, to dokážou přenést přes srdce.

Americkým oponentům teď zbyla poslední šance na zablokování plynovodu: Vyhlášení sankcí proti společnostem, jež kladou potrubí, kupují plyn od Ruska, anebo se účastní financování výstavby. Právě sankcemi vyhrožoval velvyslanec USA v Německu, Trumpův miláček, Richard Grenell. Německý ministr ekonomiky Peter Altmaier mu na to odpověděl: „Není to tak snadné udělat na nás dojem a zastrašit nás." Zbývá jen popřát německým partnerům Gazpromu, aby si zachovali tuto záviděníhodnou odhodlanost a nepodlehli požadavkům Washingtonu.

Názor autora se nemusí shodovat s názorem redakce