Estonsko je připraveno se soudit s Evropskou komisí kvůli Rusku

Dříve Evropská komise požadovala od Estonska zrušení povinné platby za rezervování místa ve frontě a využívání čekací zóny na hranici s RF, jelikož pravidla překračování hranice zemí Schengenského prostoru neuvádějí podobná omezení.

„Evropská komise požaduje, abychom změnili pravidla. Pokud to neuděláme, Evropská komise se podle jedné z variant může obrátit na Evropský soud, který rozhodne, kdo z nás má pravdu. Jsme připraveni jít k soudu, protože jsme přesvědčeni, že na náš systém se nevztahují schengenská pravidla," řekl Mägi v pořadu televizního kanálu ETV+.

Podle jeho slov spor s Bruselem na toto téma trvá už několik let, ale zástupci ministerstva vnitra jsou připraveni se ještě jednou pokusit přesvědčit evropské úředníky. „Pojedeme do Bruselu, setkáme se se zástupci Evropské komise, kde ještě jednou vše vysvětlíme, jak funguje náš systém, a pozveme je, aby přijeli do Estonska a seznámili se s tím na místě," prohlásil Mägi.

Koncem ledna ministryně vnitra Katri Raiková prohlásila, že úředníci EK a Estonska různě chápou pojem, co je to hranice. Podle jejích slov je hranice místem, kde je pohraniční ochrana a závora, ale místo, kde stojí automobily, nepatří k hranici, a proto žádné změny nejsou plánovány.