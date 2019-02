Ruský trh se nedá nahradit jiným! Několik tisíc farmářů protestuje v centru Varšavy

Účastníci akce nesou k prezidentskému paláci rakev, která symbolizuje žalostný stav polského zemědělství.

„Do likvidace zemědělství zbývá jen několik měsíců", „Nízké ceny masa zabíjí farmáře", znějí hesla.

© Sputnik / Evgeny Biyatov Skandál s polským masem pokračuje. Reakce v Rusku a v České republice

Farmáři žádají zaplacení různých kompenzací, kontrolu dovozu zemědělských výrobků a zvýšení kupních cen. Nejsou spokojeni také s tím, že je pro ně uzavřen ruský trh.

Jedním z hlavních požadavků protestujících je regulování dovozu zemědělských výrobků. Nespokojenost farmářů vyvolává dovoz jak z členských zemí EU, tak i z Ukrajiny. „Na Ukrajině je objektivně nižší výrobní cena obilí. Proto je polský trh přeplněn ukrajinským obilím. A co máme dělat my, kteří pěstujeme vlastní obilí, jehož kvalita určitě není horší ve srovnání s ukrajinským?," říká jeden z účastníků protestní akce. „Dokonce, když je ukrajinské obilí levnější, polští úředníci by měli pochopit, že polský farmář živí svou vlastní polskou rodinu, platí daně do svého vlastního polského rozpočtu a rozvíjí svou vlastní polskou ekonomiku," pokračuje farmář.

Ovocnáři, kteří se akce účastní, jsou nejvíce nespokojeni s dovozem ovoce z členských zemí EU a s nepřístupností ruského trhu. „Do Ruska jsme dodávali tolik jablek, kolik jsme jen mohli vypěstovat. Teď je tento trh pro nás zavřen, žádné jiné trhy ho nenahradí," říká jiný účastník protestní akce. „Politici se pohádali, a my jsme měli loni takové ceny, že prostě nebylo výnosné úrodu sklízet," dodává.

Jeho kolega vysvětluje, že výrobci jablek nemohou rychle zastavit výrobu nehledě na zavření ruského trhu. „Jabloň dává plody po desetiletí. Byly nakoupeny speciální stroje a zařízení, které se k ničemu jinému nehodí," podotkl.

Není to první protestní akce polských farmářů. Několikrát uzavírali silnice v různých regionech země ve snaze upoutat pozornost na své problémy. Podle příkladu francouzských demonstrantů si dokonce oblékli žluté vesty.