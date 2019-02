Ve Venezuele prozradili, jak zareagují na americké sankce

Venezuelská státní ropná společnost PDVSA přesměruje dodávky ropy ze Spojených států do Evropy a Asie. Učiní vše pro to, aby situace v zemi nezpůsobila vliv na světový trh. Oznámil to zástupce OPEC a technický poradce PDVSA a ministerstva ropy Ronny Romero.