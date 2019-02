Gazprom uvedl, kdy začnou dodávky ruského plynu do Číny

Ředitel ruské plynové společnosti Gazprom Alexej Miller po jednání v Pekingu informoval o termínu dodávek do Číny. Stojí to ve zprávě společnosti.

Očekává se, že dodávky plynovodem Síla Sibiře budou zahájeny už 1. prosince 2019. Dříve se začátek dodávek ruského plynu do Číny plánoval na 20. prosince 2019.

„Jak poznamenal po jednání Alexej Miller, stavba plynovodu Síla Sibiře probíhá rychleji, Gazprom zahájí dodávky plynu do Číny před stanoveným termínem – už 1. prosince 2019,“ stojí ve zprávě po jednání Millera a předsedy představenstva CNPC Wanga Yilina.

Strany také projednaly projekt dodávek ruského plynu do Číny z Dálného východu po tzv. západní trase.

Smlouvu na dodávky ruského plynu po západní trase do Číny podepsala ruská společnost Gazprom a čínská CNPC už v květnu roku 2014. Smlouva předpokládá každoroční dodávku plynu do Číny po dobu třiceti let, v celkovém rozsahu 38 miliard kubických metrů, a to plynovodem Síla Sibiře. Západní trasa předpokládá vytvoření nového potrubního systému Síla Sibiře 2 v již existujícím dopravním koridoru ze západu Sibiře do Novosibirsku, který bude rozšířen až na rusko-čínské hranice.