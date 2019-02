Rekordní dluhy amerických mileniálů zbrzdily ekonomiku země

Objem půjček amerických mileniálů (generace Y) dosáhl maximálního rozměru za posledních 10 let, uvádí Bloomberg s odkazem na Newyorkskou komisi pro spotřební úvěry Federálního rezervního systému USA.

Dluh Američanů ve věku 19-29 let převýšil jeden trilion dolarů, což je nejvyšší hodnota od roku 2007. Nejvyšší část dluhu tvoří úvěry na studium, za nimi následují hypotéky. Od roku 2009 se hypoteční dluh zvýšil o 3,2 procenta a zadluženost v oblasti studentských půjček stoupla o 102 procent.

Celkový spotřebitelský dluh v USA dosáhl rekordních 13,5 trilionu dolarů. Odborníci uvádějí, že vysoká hladina dluhu donutila mladé lidi snížit své výdaje, což se negativně odráží na ekonomickém rozvoji země. V důsledku toho se objevily na politické scéně iniciativy zaměřené na zvyšování výdajů mileniálů, například pomocí odpisu studentských dluhů.

Průzkum prováděný Národní asociací ekonomiky byznysu (National Association for Business Economics) ukázal, že více než tři čtvrtiny ekonomů předpovídají, že USA se dostanou do recese do konce roku 2021, přičemž 10 procent z nich ji očekává již v tomto roce. Podle názoru ekonomů následkem politiky prezidenta USA Donalda Trumpa se začne HDP země snižovat.