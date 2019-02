Ruský plynovod do Číny je z 99 % hotov

Ruská plynárenská společnost Gazprom oznámila, že plynovod směřující z Jakutska do Číny je téměř hotový. V prosinci mají být zahájeny první dodávky.

Letos plánuje Gazprom investovat 147,5 miliardy rublů (přibližně 50,5 miliardy korun) do projektu plynovodu Síla Sibiře, který má dodávat plyn v objemu 38 miliard m3 ročně do Číny. Gazprom to oznámil na prezentaci v Singapuru.

V roce 2014 Gazprom a čínská společnost CNPC uzavřely 30letou dohodu na dodávky ruského plynu přes plynovod Síla Sibiře. Ruská část plynovodu prochází třemi ruskými regiony: Irkutsk, Amur a Jakutsko. Práce na čínské části plynovodu začaly v dubnu 2017.

Plynovod Síla Sibiře je dlouhý tři tisíce km a testovací provoz má začít letos v prosinci.

Čína je největším importérem ropy a třetím největším importérem zemního plynu na světě. Gazprom se chce stát největším čínským dodavatelem plynu a do roku 2035 zajistit 25 % čínského importu.