Kvůli ekologii: němečtí výrobci aut investují 40 miliard eur do elektromobilů

Toto rozhodnutí má za cíl snížení vypouštění oxidu uhličitého do atmosféry, prohlásil šéf Asociace německého automobilového průmyslu (VDA) Bernhard Mattes.

Německý automobilový průmysl hodlá investovat do tří let přes 40 miliard eur do výroby elektromobilů a trojnásobně zvýšit počet dostupných dopravních prostředků daného druhu, sdělil šéf Asociace Bernhard Mattes, píše Bloomberg.

Řekl, že tento plán souvisí s úkolem vytčeným EU: snížit vypouštění oxidu uhličitého do atmosféry. Za tímto účelem bude třeba rozšířit infrastrukturu. V Evropě dojde k růstu „elektromobility," domnívá se Mattes.

Šéf VDA poznamenal, že zákazníky odrazují od elektromobilů vysoké ceny, omezená délka trasy z jednoho nabití a nevyvinutá infrastruktura. Během tří nejbližších tří let hodlají největší němečtí výrobci aut, Volkswagen, Daimler a BWM, poslat na trh 100 modelů elektromobilů. Lidé potřebují víc stimulů pro koupi těchto vozů, řekl Mattes.

Němečtí výrobci aut investují rovněž do bezpilotních vozů. Bloomberg píše, že celková částka těchto investic je 18 miliard eur, přitom Daimler a BMW hodlají spolupracovat při jejich vývoji.

Podle plánů EU nemají exhalace všech nových aut do atmosféry překročit 95 g oxidu uhličitého na jeden kilometr, takže se vypouštění plynu má snížit o 40 % ve srovnání s rokem 2007 (158,7 g na km).