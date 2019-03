Bloomberg: Německo musí kupovat více ruského plynu

Dosavadní optimismus ohledně možnosti a přání vytlačení Gazpromu z evropského trhu vystřídala teze o tom, že Německo chce — a dokonce musí — kupovat více ruského plynu nezávisle na tom, co si o tom myslí a co v tomto směru podniká administrativa Donalda Trumpa. Právě o této „plynové nevyhnutelnosti" píše americká agentura Bloomberg.

Tak už je tomu odedávna, že americká obchodní média drží palce americkým společnostem a demonstrují často ne zcela odůvodněný optimismus, když popisují růžové perspektivy svých sponzorů a inzerentů. Tím větší cenu mají ony vzácné okamžiky, kdy i ti nejvěrnější fanoušci amerických vývozců LNG a úsilí americké diplomacie v boji s Ruskem uznávají, že další kolo vleklé války o evropský energetický trh bylo fakticky prohráno. A to, že pro porážku americké strany bude nalezeno vhodné a pro americké sebevědomí nepříliš urážlivé vysvětlení, je svého druhu bonusem. A také potvrzením toho, že alespoň na propagandistické úrovni přešli naši oponenti od prohlašování nevyhnutelného vítězství k vysvětlením, že oni s Gazpromem neprohráli, ale tak nějak samo se to stalo.

Musíme uznat, že američtí novináři našli dost elegantní způsob, jak vyřešit tento nepříjemný úkol — vysvětlit čtenářům, proč Angela Merkelová vytrvale hájí Severní proud 2 nehledě na nátlak Donalda Trumpa a „celého svobodného světa" a zároveň odmítá uvolnit místo na německém energetickém trhu pro demokratický americký LNG. Využít pro vysvětlení očividné skutečnosti, že ruský plyn je levnější, ale prostě nelze. Americké společnosti a američtí investoři platí daně a vynakládají peníze na lobbistická úsilí po celém světě nikoli proto, aby pak dělali poctivou konkurenci Gazpromu.

Varianta „Angela Merkelová se vědomě distancuje od Spojených států a usiluje o evropskou nezávislost od (skoro už bývalého) světového hegemonu" se také nehodí, protože závěry z této teze budou už vůbec neutěšené, a to nejen pro Trumpovu administrativu, ale i pro budoucnost Ameriky. Eliminační metodou byla za ideální vysvětlení německé nesmlouvavosti v otázce importu plynu z Ruska zvolena… německá láska k ekologii a „zelené" energetice, která doslova strká Angelu Merkelovou do náruče ruského plynového obra.

Bloomberg píše: „Plyn bude jedním z hlavních výherců kampaně Angely Merkelové pro zavření uhelných a atomových elektráren, které vyrábějí polovinu elektrické energie země. Zatímco se vláda snaží stimulovat využití nahraditelných zdrojů energie, vedoucí tohoto odvětví, odborníci v prognózování energetiky a investoři říkají, že bude zapotřebí více plynu k vyvážení energetického systému země, když se bude snižovat výroba elektrické energie větrnými a slunečními elektrárnami. Tento pohled na situaci pomáhá vysvětlit, proč Merkelová povoluje výstavbu plynovodu Nord Stream 2 z Ruska a podněcuje vytvoření nových kapacit pro dovoz zkapalněného zemního plynu."

Z tohoto vysvětlení vyplývá, že bez ruského potrubního plynu se žádný přechod Německa na zelenou energetiku nepodaří. A to znamená, že ve jménu ekologie (a pro současného západního měšťáka a dokonce i podnikatele je ekologie posvátná) bude třeba tolerovat Severní proud 2 a prudké snížení příjmů „mladé ukrajinské demokracie" z tranzitu ruského plynu. Protože ekologie je mnohem důležitější než stav ukrajinského rozpočtu. Vychází to skvěle. Žádný konflikt mezi Washingtonem a Berlínem není, a je pouze důsledné přání Německa zajistit realizaci plánu převedení německé ekonomiky na zelenou energetiku, která, jak vychází najevo, nemůže fungovat bez tak zvaných zdvojených kapacit, pro něž budou třeba prostě obrovské objemy (cenově přístupnějšího, a tedy ruského) zemního plynu. Špinavé tajemství čisté energetiky spočívá v tom, že není v zásadě životaschopná bez paralelních kapacit, tedy bez konvenčních zdrojů energie, které se dají hned zapojit, aby nahradily nevyhnutné prudké poklesy výroby zelené energie.

Tato výměna rétoriky může mít i politické následky. V případě, kdy bude tento diskurs od Bloombergu v západním informačním prostoru dominovat, vyjde najevo, že zastánci Severního proudu 2 nejsou žádní „obhájci Putina", ale bojovníci za záchranu zeměkoule před globálním oteplováním. Což je musí potěšit. A bude vůbec komické, když začne stejného diskursu užívat ruská diplomacie, což jí umožní například obvinit administrativu Donalda Trumpa ze snahy zmařit plány ekologické přestavby v německé energetice. Heslo „Zachraň planetu, kup si plyn od Gazpromu!" vypadá dost slibným v plánu mezinárodního brandingu ruského plynového gigantu.

Když se odhady růstu německých potřeb importu ruského plynu uvedené v článku Bloombergu alespoň částečně potvrdí, je jasné, že ve středně a dlouhodobé perspektivě zajistí Berlín Severnímu proudu 2 plné zatížení, stejně jako Severnímu proudu 1, a to nehledě na odpor Donalda Trumpa a směrnice Evropské komise. Ostatně dokonce za tohoto scénáře mohou investoři do amerických LNG společností počítat s určitým kladem: američtí vývozci získají tu část trhu, pro niž ruský plyn prostě nestačí. Je to sice maličkost, ale Donald Trump jí může využít ve svůj prospěch.

