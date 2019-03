Proč Rusko vytlačuje USA z evropského trhu LNG

V únoru dodalo Rusko 19 dodávek zkapalněného zemního plynu do evropských terminálů, oznámila agentura Reuters. Celkový objem dodávek přesáhl 1,41 milionu tun, což je absolutní rekord. Čím mohou odpovědět na ruskou expanzi USA?

Mimo konkurenci

Když donutily Evropu k výstavbě terminálů pro LNG, prokázali Američané Rusku dobrou službu: v únoru dodal Novatek do EU rekordních 1,41 milionu tun a předehnal tradičního lídra — Katar.

A přitom USA, které poslaly do Evropy pouhých devět dodávek LNG v objemu 0,64 milionu tun, se nedostaly ani do první trojice a umístily se za Alžírskem a Nigérií.

Podle slov finančního ředitele Novateku Marka Gyetvaye se jim lídrem na evropském trhu LNG podařilo stát díky nízké výrobní ceně zkapalněného plynu. Těžba jednoho milionu tepelných jednotek paliva (mmBtu) stojí v RF deset centů a v USA tři dolary. Stejná je situace i se zkapalněním plynu: 50 centů oproti třem dolarům.

V důsledku toho dodává Novatek LNG do Evropy za cenu 3,15 dolaru za 1 mmBtu. Američané jsou více než dvakrát dražší: sedm až osm dolarů.

S předstihem

V nejbližších letech plánuje Rusko zvyšovat svůj podíl na zahraničních trzích LNG. Podle slov ministra energetiky Alexandra Novaka, do roku 2025 bude činit 15 procent světového obratu zkapalněného plynu.

Pro upevnění pozic Ruska na světovém trhu budou do roku 2025 zahájeny další tři projekty: Arctic LNG 2, Baltský LNG a rozšíření výroby LNG na Dálném východě. Celková kapacita bude činit 41,2 milionu tun.

Ve skutečnosti může být celková kapacita ruských závodů na zkapalnění plynu ještě větší. V minulém roce zástupce společnosti Shell v Rusku (která se účastní výstavby Baltského LNG spolu s Gazpromem) Cederic Kremers promluvil o tom, že jeho společnost má zájem na zvýšení projektované kapacity rozestavěného závodu z deseti na 13 milionů tun ročně.

Grandiózní plány má také Novatek. Na nedávné konferenci IP Week v Londýně Gyetvay oznámil, že společnost plánuje zvýšit objem výroby LNG na 70 milionů tun ročně do roku 2030 (místo plánovaných 50 až 57 milionů tun).

Jedním z klíčových projektů pro dosažení tak ambiciózního cíle je závod Arctic LNG 2. Po uvedení do provozu se bude účastnit rozpracování plynových nalezišť na Gydském poloostrově. Uvedení do provozu první linky se plánuje v letech 2022 a 2023, ostatních v letech 2024 a 2025.

Investorů je spousta

Úspěchy Ruska ve výrobě LNG uznávají mnozí západní odborníci. Mj. odborníci Mezinárodní energetické agentury (IEA) ve zprávě World Energy Outlook, který byl zveřejněn v polovině listopadu, tvrdí, že do roku 2040 se Rusko stane jedním z klíčových světových vývozců tohoto druhu paliva.

Zároveň hlasuje byznys pro ruské projekty penězi. Akcionáři fungujícího závodu Jamal LNG jsou francouzská společnost Total (20 %), čínské CNPC a Silk Road Fund (9,9 %).

S Arctic LNG 2 je situace shodná. Největší zájem projevují Total (už s ní byla podepsána smlouva o desetiprocentní účasti) a CNPC. Současně probíhají jednání o nákupu deseti procent závodu japonskými Mitsubishi a Mitsui. Dalších asi pět miliard dolarů chce investovat Saudi Aramco (Saúdská Arábie).

Zatímco investoři z celého světa zápasí o podíly na budoucím podniku, USA hodlají proti tomuto projektu bojovat pomocí dalších sankcí. Odborníci ale tvrdí, že Washington tím ničeho nedosáhne.

Podle slov šéfa Novateku Leonida Michelsona bude lokalizace výroby zařízení (to, co se bude stavět v Rusku) pro Arctic LNG 2 činit minimálně 70 až 80 procent. To znamená, že ať už zavede Washington jakékoli sankce, nezabrání výstavbě závodu tím, že omezí dodávky nezbytného zařízení ze zahraničí.

A bez těch sankcí nevypadají perspektivy prodeje amerického LNG do Evropy příliš růžově. Podle odhadů analytické společnosti Rystad Energy je hranice rentability podobných dodávek pro americké plynaře na úrovni šesti dolarů za 1 mmBtu.

Dokáží-li dodávat značné objemy na vysoce marginální asijský trh LNG, pak díky velkému zisku v Asii budou moci prodávat palivo do Evropy poněkud levněji.

„Američtí prodejci jsou ochotni dodávat spotové objemy do Evropy na úrovni mezních nákladů, blíž k pěti dolarům za mmBtu, budou-li mít dostatečnou poptávku v Asii. V takovém případě bude LNG z USA konkurenční ruskému potrubnímu plynu," soudí vedoucí oddělení průzkumu plynového trhu Rystad Energy Carlos Torres-Diaz.

Když ale budou Američané muset konkurovat s LNG od Novateku, nebudou mít žádné šance. A mezitím se na hlavní trhy LNG chystají vystoupit noví hráči, kteří také mohou zatlačit na americké plynaře.

„Vidíme obrovský potenciál projektu Qatargas na Severním nalezišti — bude jedním z prvních LNG projektů, o nichž bude definitivní rozhodnutí přijato v tomto roce," podotýká Torres-Diaz. „Další projekt, který se nachází blíže asijskému trhu — Mosambik LNG — má také konkurenční přednost ve srovnání s některými LNG projekty na pobřeží Mexického zálivu v USA."

