DWN: Ani sankce nejsou překážkou. Německé investice do Ruska dosáhly rekordní výše

Německé investice do Ruska jsou na rekordních maximech od doby rozpadu Sovětského svazu. Uvedl to předseda rusko-německé obchodní komory Matthias Shepp. Ani sankce ani ekonomické problémy nezabránily německým firmám, aby do Ruska investovaly více než dvě miliardy eur. Uvádí portál Deutsche Wirtschafts Nachrichten.