Nová Hedvábná stezka pro Itálii. Proč jsou USA proti

Hospodářské vztahy mezi Čínou a Itálií se i nadále rozvíjejí. Nedávno byla na vodu spuštěna Costa Venezia, první italská loď postavena speciálně pro čínský trh. Itálie je ochotna podepsat memorandum o připojení k Hedvábné stezce, koncem března ji navštíví čínský prezident Si Ťin-Pching; jeho cesta se může stát symbolem rozkvětu ve vztazích mezi oběma zeměmi. To se však nelíbí USA, které pokládají projekt Nová Hedvábná stezka za hrozbu vedoucímu postavení USA ve světě.

Jaké výhody získá Itálie účastí v tomto grandiózním projektu? Sputnik.Italia hovořil s Renzem Cavalierim, profesorem čínštiny na Benátské univerzitě Ca’Foscari.

Jakou výhodu přinese Itálii hospodářská spolupráce s Čínou?

© AP Photo / Luca Bruno Bloomberg: Itálie narušila evropskou solidaritu a otevírá cestu Číně

Ekonomické styky se mohou chápat různě: především jako koupě a prodej. Pro Itálii je Čína hlavním obchodním partnerem a odbytiště nejen pokud jde o módu a návrhářství, ale také strojírenství a technologie. Čína je také významným nákupním trhem pro mnohé italské společnosti.

Existují také i jiné hospodářské styky mezi oběma zeměmi. Například přímé investice. Italské společnosti, které investují do Číny, mají zájem o to, aby se staly součástí ekonomického růstu Číny. Pro čínské společnosti je naše země strategickým odbytištěm s přístupem k jiným evropským trhům.

Je známo, že čínské společnosti investují velmi mnoho do Itálie, zatím se ale skrývají také rizika a nebezpečí. Co si o tom myslíte?

Čínské investice jsou pro Itálii dobré tím, že jsou to dlouhodobé investice, tedy čínský investor se nepokouší koupit nové technologie, aby je odvezl domů – investují do Itálie, aby zůstaly v Evropě nadlouho.

Hlavním problémem čínských investic je integrace po nákupu: Čína se od Itálie velmi liší, stejně jako i čínští manažeři se liší od italských, navíc mnozí z nich špatně mluví italsky a neznají italskou kulturu. Míníte-li tím rizikem „nákup“ společností Číňany, žádné riziko v tom nevidím.

Proč?

© Sputnik / Sergey Guneev Úřad OSN pro národní bezpečnost vyzývá Itálii, aby nepodporovala Jedno pásmo a jednu cestu

Itálie je otevřená země s otevřeným trhem, a v tom je její přednost. A proto investoři, když respektují pravidla a nepoškozují zájmy italské vlády, nejsou pro ekonomiku rizikem. Jiná věc je, když se to týká zvláštních odvětví, například strategických zájmů země: může to být vojenské odvětví, energetika, komunikace apod. Myslím si, že v takovém případě není třeba investice úplně zakazovat, je ale nutné stanovit jisté minimum a nepřesahovat ho. Týká se to nejen čínských investic, ale i všech ostatních.

Proč podle vás vystoupily USA proti účasti Itálie v projektu Nová Hedvábná stezka?

V současné době nesporně existuje konkurence mezi Čínou a USA o zóny vlivu. USA se obávají, že Itálie je Achillovou patou evropského systému jako celku a zejména G7. V Americe jsou znepokojeni tím, že se Itálie může stát trojským koněm Číňanů a budou takto moci proniknout do systému.

Jsem přesvědčen, že Itálie může za této situace vyhrát. Itálie už je součástí projektu Nová Hedvábná stezka. Například Fond Hedvábné stezky založený pro investování do zemí ležících podél Nové Hedvábné stezky investuje do Itálie. Je pravda také to, že čím pevnější jsou vztahy s Čínou, tím větší je nutnost toho, aby Čína jednala podle světových pravidel.

V Číně fungují společnosti, banky a vláda společně, kdežto v Itálii platí zásada rozdělení moci a malé společnosti nemají často s vládou žádné kontakty. A to může být pro Itálii nebezpečné, protože jde o obrovský a sjednocený čínský systém ve srovnání s rozptýleným a menším italským systémem. Tady samozřejmě vznikají rizika.