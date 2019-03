Guaidó se chystá prodat venezuelský ropný průmysl, informují média

Guaidó navrhl novelu zákona, podle kterého bude umožněno prodávat venezuelské ropné zásoby soukromým společnostem, informuje agentura Reuters. Tento krok sníží účast státní ropné společnosti PDVSA.

„Potřebujeme změnit nynější strukturu… potřebujeme otevřít ropný průmysl soukromým investicím,“ řekl Ricardo Hausmann, zástupce Guaida v Inter-American Development Bank (IADB).

© Sputnik / Eva Marie Uzcategui Čína vyjádřila ochotu pomoci Venezuele v obnově jejího energetického systému

V souladu s návrhem nového zákona si soukromé společnosti mohou vybírat venezuelská ropná naleziště pro každodenní použití, což se značně liší od zákonů, které byly schváleny za doby bývalého prezidenta Huga Cháveze, které dovolovaly zahraničním společnostem vlastnit jen minimální podíl bez poskytnutí operační kontroly.

Ve zprávě stojí, že PDVSA je hlavním hráčem v ropném průmyslu Venezuely, ale aktiva společnosti budou prodány na aukci nezávislému regulátoru, the National Hydrocarbon Agency.

„Všechna uhlovodíková ložiska mohou být částí aukce, která bude stanovena venezuelskou uhlovodíkovou agenturou,“ stojí ve zprávě.

USA už vyjádřily připravenost investovat do venezuelského ropného průmyslu. Poradce pro národní bezpečnost USA John Bolton prohlásil, že to může značně ekonomicky ovlivnit Spojené státy, pokud vláda přinutí americké společnosti investovat do venezuelského průmyslu a rozvíjet ho.

Ale legislativa Guaida je jenom symbolická, protože právě prezident Nicolás Maduro kontroluje ozbrojené síly země a ropná ložiska.

Ropný průmysl, který činí skoro 90 % obchodních zisků Venezuely, byl znárodněn Chávezem v roce 2001. To přinutilo zahraniční společnosti buď založit společné podniky kontrolované PDVSA, nebo zcela opustit Venezuelu, jak to udělaly společnosti ConocoPhillips a Exxon Mobil Corp.