Program velkých úspor. Volkswagen zruší až 7 000 pracovních míst

Podle zdroje chce skupina Volkswagen v příštích pěti letech zrušit dalších 5 000 až 7 000 pracovních míst se svou hlavní značkou VW Passenger Cars.

Společnost ve středu ve Wolfsburgu oznámila, že chce automatizovat rutinní práci, aby se mimo jiné dosáhlo od roku 2023 zvýšení zisku o 5,9 miliard eur ročně. V souladu s tím by pracovníci v důchodu neměli být znovu zaměstnáni.

Důvodem je, že Volkswagen mění svou strategii a silně investuje do moderních IT systémů. Přesně to by mělo otevřít další možnosti pro řízení, aby se ušetřily náklady díky snižování počtu pracovních míst.

S předchozími úspornými programy společnost již dosáhla mnohého, řekl obchodní manažer Ralf Brandstätter. „Ale stále musíme udělat mnohem více pro to, abychom vyřešili nadcházející výzvy v období po roce 2020,“ dodal.

Značka VW minulý rok nedosáhla svých cílů, zejména proto, že problémy s novým testem spotřeby a spotřeby WLTP stojí hodně peněz. Vzhledem k tomu, že po testování nebyly nové modely schváleny, mohla být prodána pouze omezená řada.

Podle portálu Novinky.cz Volkswagen v úterý oznámil, že stejnojmenná značka dosáhla provozního zisku 3,3 miliard eur. Zisk Škody Auto, jež rovněž patří ke skupině Volkswagen, klesl na 1,4 miliardy eur.