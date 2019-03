Marné naděje: proč USA nebudou moci předhonit Rusko ve vývozu ropy

V nejbližších pěti letech čeká světový trh ropy nové rozdělení: v objemu vývozu se USA přiblíží Saúdské Arábii a Rusko zůstane pozadu. Takové prognózy obsahuje zpráva Mezinárodní energetické agentury (IEA) o perspektivách těžby ropy. Analytici pokládají takové hodnocení Washingtonu za příliš optimistické: mnohé poukazuje na to, že se „břidlicový zázrak“ už vyčerpal.

Co je slibováno

Podle prognóz IEA se změní USA v netto vývozce ropy a naftových výrobků do roku 2021 a do roku 2024 předhoní Rusko v objemu vývozu. Americe umožní stát se lokomotivou nabídky na trhu ropy bezprecedentní zvýšení těžby tekutých uhlovodíkových surovin, upřesňují analytici agentury.

Američané předehnali v těžbě Saúdovce už v březnu minulého roku (9,96 milionu barelů denně oproti 9,92 milionu) – a to poprvé za více než dvacet let, uvedla dříve IEA. A do srpna díky prudkému zvýšení těžby (na 11,3 milionu barelů denně) předehnaly USA také Rusko (11,2 milionu), poprvé od roku 1999.

Nicméně se už v září Rusko vrátilo na první místo. Avšak, jak se tvrdí ve zprávě IEA, americký naftový průmysl je připraven k dalšímu skoku.

Klíčovým faktorem bude těžba břidlicové ropy. „Blíží se druhá vlna americké břidlicové revoluce,“ je přesvědčen výkonný ředitel IEA Fatih Birol.

Existují pochybnosti

Podle odhadů IEA, nebude-li dohoda OPEC+ prodloužena na druhé pololetí, zvýší Rusko těžbu na rekordních 11,8 milionu barelů denně díky uvedení do provozu nových nalezišť Rosněfti a také díky výrobě plynového kondenzátu na Messojašském a Kujumbinském nalezišti a v rámci projektu Novateku Jamal LNG. Pak se začne snižovat – na 11,6 milionu barelů denně do roku 2024. Příčinou bude snížení objemu výroby na rozpracovaných nalezištích.

Analytici z banky VTB Capital souhlasí s prognózou do roku 2021, poukazují ale na to, že pak dojde nikoliv k poklesu, ale ke zvýšení těžby, pro něž má Rusko veškeré podmínky.

„Denní ukazatel se ještě o něco zvýší – na 11,9 milionu barelů denně, hlavně díky novým aktivům Rosněfti (Tagulské, Jurubčeno-Tachomské a Rospan), Kujumbinského naleziště (pod kontrolou Rosněfti a Gazpromněfti), a také zvýšení těžby společností Tatněfť,“ usuzují ve VTB Capital.

Pochybnosti vyvolává u odborníků také potenciál druhé vlny břidlicové revoluce. „USA jsou jediným regionem, kde je možný podstatný růst těžby, avšak v nejbližších šesti letech bude úplně pohlcen zvýšením poptávky,“ uvádějí analytici VTB.

Co se týče Ruska, rok 2018 byl rekordním v těžbě ropy (11,5 milionu barelů denně) a plynu (733 miliard kubíků). Export zemního plynu se zvýšil o 9,3 % - na 245 miliard kubíků.

O tom, že Rusko zůstane i nadále největším vývozcem ropy a plynu, jsou přesvědčeni přední hráči světového trhu s ropou.

Například podle prognóz britské BP bude Rusko za 20 let zajišťovat pět procent světové poptávky po primárních energetických zdrojích a vyrábět až 14 % ropy a plynu. Objem těžby ropy v zemi se zvýší na 12,5 milionu barelů denně.

Problematická břidlice

Břidlicová revoluce skutečně dala americkému ropnému trhu mohutný podnět, avšak v roce 2014 se těžba prudce snížila – prudký pokles cen ropy zmařil projekty amerických naftařů. A teprve poté, co se Rusko, Saúdská Arábie a dalších asi dvacet zemí dohodly o vyvážení světového trhu díky regulování vlastní těžby a ceny začaly opět růst, začalo v USA obnovování tohoto odvětví.

Nyní se americká těžba vyrovnala ruské a dosáhla 11,5 milionu barelů denně, především díky břidlicové horečce. Ostatně, jak uvádí WSJ, udržovat tak vysoké ukazatele je mimořádně těžké – je třeba stále více nových vrtů, což si vyžaduje obrovské výdaje. Peníze ale naftaři nemají: od října se snížily ceny surové ropy o téměř 40 % a výdaje je třeba snižovat. Navíc se od tohoto odvětví odvrátili investoři.

„Tisíce vrtů na břidlicových nalezištích provrtaných v posledních pěti letech dávají méně ropy a plynu, než slibovali investorům jejich majitelé,“ zdůrazňuje The Wall Street Journal. „Nutí to k pochybnostem: je opravdu tak perspektivní a výnosná břidlicová těžba, s níž jsou spojovány naděje na změnu USA v ropnou supervelmoc?“

Podle názoru odborníků se dostávají břidlicové společnosti do bludného kruhu. Zvláštností tohoto odvětví je rychlé vyčerpání vrtů. Brzy po ukončení vrtání těžba prudce klesá a o původní produktivitě už nemůže být řeč.

Naprostá závislost na ropných kotacích je jedním z hlavních problémů tohoto trhu. Jak uvedl šéf BP Robert Dudley, je to fakticky „trh bez mozku“, který reaguje výhradně na ceny.

Při ceně ropy WTI kolem 57 USD za barel stačí i menší zvýšení ceny půjčených prostředků k tomu, aby přišly některé společnosti o celý potenciální roční zisk. Břidlicoví naftaři se sami přiznávají, že potřebují cenu ropy nejméně 60 dolarů za barel. Avšak dokonce i za příznivé cenové konjunktury je potenciál břidlicové těžby přísně omezen. Jak prohlásil nedávno šéf jedné z největších amerických břidlicových společností Hess John Hess, rozpracování zásob přivede k tomu, že nad břidlicovou ropou jako nad lokomotivou amerického ropného trhu bude třeba udělat kříž.

