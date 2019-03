Mluvčí Huawei v Německu: Americké tajné služby nás špehovaly, ale nic nenašly

Pane Bergere, bude se Huawei účastnit rozvoje sítí 5G v Německu?

Alespoň v to doufáme. Diskuse o tom probíhá u nás už dost dávno. Teď ale vypadá, že vláda pracuje na kritériích bezpečnosti, což v zásadě vítáme. Považujeme naši společnost za dost vážného projektanta v technologické oblasti, který nebude mít problémy s dodržováním kritérií technologické bezpečnosti. Provádíme nyní velmi vážné prověrky a testování, už jsme se ale i dříve účastnili vývoje technologií 4G, 3G a 2G, a neměli jsme nikdy žádné problémy s bezpečností. S ohledem na to jsme naladěni velmi optimisticky a jsme si jisti tím, že budeme odpovídat všem bezpečnostním kritériím a budeme se moci zúčastnit boje o rozvoj nových mobilních sítí.

Avšak podle slov velvyslance USA Richarda Grenella tomu tak není. Ve svém dopise ministrovi ekonomiky Altmaierovi varoval, že v případě účasti Huawei v tomto projektu budou mít USA pochyby ohledně spolupráce s Německem na úrovni tajných služeb. Co si o tomto dopisu myslíte?

To je konkrétní hrozba a vlády obou zemí musí toto téma projednat. Různí představitelé německé vlády, mj. i kancléřka, se už k tomu vyslovili, stejně jako i bývalý kancléř Schröder. Všichni se vyjádřili dost jasně a přesně. Takže na toto téma teď nemám co říct.

Můžeme jenom říci, že americká vláda už dávno zahájila tuto kampaň proti nám. Když se na to podíváme pozorně, snadno zjistíme, že tato obvinění jsou už skoro deset let stará. Přitom ze strany USA nebyl ani jednou předložen sebemenší důkaz, protože prostě není nic takového, co by nám mohli vytknout. Takže můžeme jen zakroutit hlavou a položit si otázku, proč mají tak zaujatý vztah právě k naší společnosti.

Nemyslíme si, že jde skutečně jen o bezpečnost – nejspíše se do této situace míchají průmyslové a hospodářské kruhy, geopolitika a také možná i vlastní zájmy americké vlády a tajných služeb v oblasti odposlouchávání. Vždyť po odhaleních Edwarda Snowdena víme, že americké tajné služby jednají v této oblasti dost aktivně. Společnost Huawei vždy říkala, že nemáme žádné „tajné dveře“. Nepředáváme informace ani čínské, ani americké, ani jakékoli jiné vládě na světě. Staráme se o to, aby byly naše technologie co nejbezpečnější a aby byly informace uživatelů této technologií chráněny. Možná právě to se Američanům nelíbí. Čím aktivněji vyvíjí Huawei sítě, tím méně možností mají tajné služby. To je jenom předpoklad, je to ale dost jasná věc.

Tak tedy ještě jednou. Neexistují žádné důkazy toho, že se Huawei zabývá špionáží ve prospěch Číny? USA tvrdí opak a mají prý důkazy.

Nemyslím si, že je skutečně mají, protože až dosud nepředložili nikde na světě žádné důkazy. Pokaždé jim říkáme, že jestli nás mají z čeho obvinit, ať předloží důkazy. V médiích se neustále píše, že Evropané žádají od americké vlády důkazy, ta je ale nikdy nepředkládá. Myslím si, že tyto důkazy prostě neexistují. Snowdenova odhalení ukázala, že příslušníci NSA nás aktivně špehovali, sledovali korespondenci našeho vedení, zkoumali naše výrobky, nenašli ale nic.