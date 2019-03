OPEC hrozí, že zničí americkou břidlicovou ropu

V USA se projednává návrh zákona proti kartelům producentů a exportérů ropy (tzv. NOPEC). V případě, že bude návrh přijat, přijdou státní ropné podniky o svou suverénní imunitu před americkými soudy. Bude je tak možné žalovat za porušování hospodářské soutěže v souladu s antimonopolní legislativou Spojených států.

Ministr ropy Spojených arabských emirátů Suhail Al Mazrouei na schůzce s představiteli bank a dalšími věřiteli varoval, že v případě přijetí zákona se OPEC, která je ze své podstaty kartelem, rozpadne a každý člen tak zvýší svou produkci na maximum.

Opakovalo by se tak to, k čemu došlo v letech 2013 a 2014. Tehdy členové OPEC nekontrolovatelně zvyšovali těžbu ropy, což vedlo k propadu cen, a to v hodnotě pod 30 dolarů za barel. To mělo negativní dopad na zadlužené americké společnosti těžící břidlicovou ropu.

Banky, které financují těžbu břidlicové ropy, takový scénář rozhodně nevítají. Právě v tom totiž spočívá největší slabina těžby břidlicové ropy v USA – je velmi závislá na úvěrech. Jak uvedl šéf společnosti Total v loňském rozhovoru pro Bloomberg, těžba nekonvenční ropy je velmi kapitálově intenzivní. Prohlášení Al Mazroueiho má proto přimět věřitele amerických společností, aby aktivněji lobbovali proti přijetí zákona NOPEC.

Není to poprvé, co se američtí zákonodárci pokoušejí potrestat OPEC. Prozatím však bezúspěšně. Nicméně tentokrát má zákon větší šanci na úspěch, neboť jak demokraté, tak i republikáni chtějí potrestat Venezuelu, Írán, ale i Saúdskou Arábii.