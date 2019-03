Německý podnikatel vysvětlil význam Severního proudu 2

Byznysmen podotkl, že v posledních letech se prodeje plynu v koncernu zvýšily. Podle jeho slov bude Německo potřebovat plyn až do roku 2035. Holtmeier vyslovil také jistotu v tom, že právě pomocí zemního plynu bude možno přejít na alternativní zdroje energie.

„V Německu bylo vždy všechno v pořádku s diverzifikací dodávek. Když se plyn dodává přes Rakousko a Itálii nebo z Rakouska, Itálie, Norska, Ruska, anebo dokonce z Afriky, zaručuje nám to lákavé ceny. Každý nový plynovod dělá zásobování energií spolehlivějším a ceny stabilnějšími. Proto vítám výstavbu Severního proudu 2,“ odpověděl šéf koncernu GASAG na otázku novináře o účelnosti realizace ruského projektu.

Projekt Severní proud 2 předpokládá výstavbu dvou potrubí plynovodu o celkové kapacitě 55 miliard kubíků plynu ročně od pobřeží Ruska přes Baltské moře do Německa. Plynovod by měl být položen do konce letošního roku.