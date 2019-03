Izrael, další fronta ekonomické války USA s Čínou

Velké investice Číny do izraelské infrastruktury jsou jedním z problémů posuzovaných během návštěvy izraelského premiéra Benjamina Netanjahua v USA. Washington vyslovil předtím znepokojení ohledně toho, že se Izrael může stát pro Čínu zdrojem obchodních tajemství USA.

Izraelský tisk, zejména Jerusalem Post, učinil předpoklad, že téma účasti čínského kapitálu a společností v závažných hospodářských odvětvích Izraele bylo projednáno také u večeře Donalda Trumpa s Benjaminem Netanjahuem.

Před návštěvou izraelského premiéra v USA zavítal do Izraele ministr zahraničí této země Mike Pompeo. V interview pro místní Televizi 13 pohrozil, že zruší výměnu výzvědných údajů s Izraelem, nebude-li ten reagovat na eventuální hrozby z rozšiřující se spolupráce s Čínou

„Izrael má silnou rozvědku, nicméně je to vydírání, které je dnes obvyklou praxí pro USA. Nevydírají jenom Izrael, ale také nejbližší partnery z NATO, Velkou Británii, Německo, Francii. Američané vydírají celý svět, včetně Rusky a Číny, ve snaze mít z každého formátu spolupráce výhody výhradně pro ně. Škody z tohoto vydírání nejsou dnes pro čínsko-izraelské vztahy moc velké, ale dokud bude Donald Trump u moci, není vyloučeno, že Izrael bude muset zrušit některé obchodní smlouvy. Technologická a investiční spolupráce Číny a Izraele se bude nepochybně rozšiřovat, avšak budou zkoušet schémata, včetně těch za účasti třetích stran, aby se vyhnuly eventuálnímu útoku ze strany USA,“ řekl v interview pro Sputnik profesor Vysoké školy ekonomické v Moskvě Oleg Matvějčev.

Pro izraelskou vojenskou a politickou elitu nebude snadné odporovat USA, míní Matvějčev. Podpora USA měla vždy pro Izrael velký význam, z politického hlediska je závažnější než spolupráce s Čínou. Z tohoto důvodu bude Izrael, možná, a nejspíš jen naoko, odmítat ne moc důležité obchodní smlouvy s Čínou a čekat na změnu moci ve Washingtonu, míní expert.

Izraelský novinář, historik a politolog Michael Schwartz, který žije v Tel Avivu, řekl v interview pro Sputnik, že Izrael má většinou samostatnou zahraniční politiku, i když nejde zdaleka o první případ zásahu USA, když se jim něco nelíbí na chování Tel Avivu. Jak se Izrael zachová vůči Číně tentokrát?

„Čína zahájila výstavbu řady strategických objektů, které, jak se ukázalo, překážejí Američanům, například, Haifský přístav. Domnívám se, že budou muset zrušit některé projekty v případě velkého amerického nátlaku. Izrael má dobré vztahy s Čínou, avšak bude-li Čína chtít koupit tu nebo jinou izraelskou společnost, kontrola nad koupí aktiv bude zpřísněna. Vláda a samotný Netanjahu mají za to, že spolupráce s Čínou velmi pomáhá izraelské ekonomice. Některým politikům se ale nelíbí, že Čína začala kupovat velké továrny, jako, například, hlavního výrobce potravin, společnost Tnuva. Mají za to, že nelze pouštět čínský kapitál příliš hluboko na izraelský trh,“ míní expert.

V letech 1992-2017 stoupl obchodní obrat mezi Čínou a Izraelem z 50 milionů dolarů na 13,1 miliardy. To udělalo Čínu největším izraelským obchodním partnerem v Asii a třetím největším ve světě po EU a USA. V první polovině roku 2018 dosáhl dovoz Číny z Izraele 2,77 miliardy dolarů. Což je o 47 % více oproti stejnému období předcházejícího roku. Hlavní tažnou sílou izraelské ekonomiky jsou vysoké technologie. V roce 2018 bylo 12 % všech investic do izraelských startupů čínských. Přitom 25 % velkých investic, 25 milionů dolarů a víc, do izraelských startupů mělo čínský původ.