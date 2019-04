Stavba Severního proudu 2 bude prodloužena nehledě na plynovou direktivu

Úpravy má 15. dubna schválit Rada EU na úrovni ministrů.

Stálý zástupce Ruska při Evropské unii Vladimir Čižov okomentoval výsledky hlasování a prohlásil, že stavba Severního proudu 2 bude pokračovat bez ohledu na novou plynovou direktivu.

„Představitelé koncernu Severní proud 2 projevují nezávislost, a proto si myslím, se dá říct, že stavba bude pokračovat. Počítáme s tím, že bude včas dokončena,“ prohlásil Čižov ve vysílání televize Rossija 24.

V průběhu plenárního zasedání Evropského parlamentu za schválení direktivy hlasovalo 465 poslanců, proti bylo 95.

Jakmile nová direktiva bude schválena ministry EU, bude zveřejněna v oficiálním dokumentu Evropské unie a vstoupí v platnost po 20 dnech. Členské země budou mít devět měsíců na to, aby přivedly do souladu s direktivou své zákony.

Projekt Severní proud 2 předpokládá výstavbu dvou potrubí plynovodu o celkové kapacitě 55 miliard kubíků plynu ročně od pobřeží Ruska přes Baltské moře až do Německa. Plynovod by měl být dokončen do konce letošního roku.