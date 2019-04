Média: Saudská Arábie pohrozila, že se vzdá petrodolaru

Návrh zákona, který je známý jako No Oil Producing and Exporting Cartels Act (NOPEC), probírá americký Kongres. Bude-li přijat, dovolí se soudit v amerických soudech se zeměmi ropného kartelu o cenové dohodě. Odborníci varují, že to může vést k nepředvídatelným důsledkům na ropném trhu.

„Ony (pozn. zdroje) uvedly, že tato možnost byla projednána mezi vysoce postavenými úředníky království během posledních měsíců,“ píše agentura.

© Sputnik / Eugene Odinokov Saúdská Arábie zkoumá možnost obrovských investic do plynového průmyslu v ruské Arktidě

Dva další zdroje dodaly, že plán byl projednán se členy OPEC a Rijád informoval úředníky amerického energetického oddělení.

Reuters uvádí, pokud se Rijád vzdá dolaru v obchodování s ropou, podkope to status americké měny jako hlavní rezervy a sníží to vliv Washingtonu na světový obchod a oslabí schopnost USA uplatňovat sankce vůči jiným státům.

Je však nepravděpodobné, že Saúdská Arábie podnikne takové kroky, protože šance na schválení zákona NOPEC nejsou velké, dodává agentura.

V březnu Bloomberg s odvoláním na zdroje uvedl, že ministr energetiky Spojených arabských emirátu Suhail Al-Mazroui během jednání s investory ve Washingtonu varoval, že pokud bude NOPEC přijat, americké břidlicové odvětví bude první, kdo utrpí.

Al-Mazroui vysvětlil, že v takovém případě by kartel OPEC přestal fungovat a každá členská země by zvýšila výrobu na maximální kapacitu, což by vedlo ke zbouraní světových cen ropy.