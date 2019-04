Ministr zahraničí: Turecko koupí více ruských S-400, pokud nám USA neprodá Patrioty

Podle portálu ekathimerini.com Mevlüt Cavusoglu v prohlášení také dodal, že jiní členové aliance již používají ruské S-300.

Dříve se turecký ministr pokoušel zmírnit obavy Washingtonu v otázce kompatibility ruských systémů S-400 a NATO. USA však vyzvaly Turecko, aby místo těchto systémů koupilo obranné systémy Raytheon Co Patriot.