Volkswagen chce koupit podíl v čínské automobilce

Volkswagen s čínským podnikem JAC dlouhodobě spolupracuje v rámci společného podniku v oblasti elektromobilů. Stále však nemá vlastní akcie společnosti. V současné době má v plánu zapojit se do prodeje s největšími polostátními akcionáři, kteří vlastní asi 40 % akcií JAC. Uvádí to zdroje, na které se Reuters odkazuje, pětinu z nich kontroluje místní vláda a zbývající akcie se obchodují na burze v Pekingu.

Čína se stala tím největším automobilovým trhem díky rostoucí poptávce po ekologicky šetrných vozidlech. Stalo se tak kvůli problémům znečištění ovzduší.

© Sputnik / Grigoriy Sisoev Slovenský Volkswagen snižuje stav zaměstnanců, tři tisíce lidí mohou přijít o práci

Touto transakcí by koncern VW, jemuž patří také Škoda Auto, následoval krok svého rivala, společnosti BMW . Ten se už loni v říjnu dohodl na tom, že nad svým stěžejním společným podnikem v Číně Brilliance China Automotive Holding získá kontrolu za 3,6 miliardy eur (92 miliard korun). Jsou to ale i další firmy, které plánují zvýšit podíl ve své čínské partnerské firmě. V BAIC Motor to má v úmyslu také další německá automobilka Daimler.

Dříve zahraniční společnosti podle čínských zákonů neměly právo kontrolovat čínské společnosti. Minulý rok se ale situace změnila, když čínská vláda tato omezení pro společnosti vyrábějící plně elektrická a hybridní auta zrušila.

Pokud jde o plány Volkswagenu, agentura Reuters nebyla příliš konkrétní. Uvedla však, že jsou v současné době zkoumány všechny možnosti, jak dlouhodobě dosáhnout úspěchu v Číně.