Evropu může před recesí zachránit… Čína?

Podle statistických údajů z roku 2017 činil obrat zboží mezi ČLR a EU 650 miliard dolarů. A obrat zboží mezi ČLR a USA ve stejném období činil 635 miliard. Takže nehledě na to, že je nyní veškerá pozornost upoutána na výsledky obchodních jednání mezi ČLR a USA, zůstává Evropa zatím největším obchodním partnerem Číny. Proto může stav ekonomiky EU ovlivnit Čínu dokonce více než její obchodní styky s USA.

Mohamed El-Erian odhaduje pravděpodobnost začátku recese v EU v roce 2019 nebo na začátku roku 2020 na 50 až 60 procent. A skutečně, otřesy v Evropě, jako je brexit ve Velké Británii, hnutí žlutých vest ve Francii a nadcházející volby ve Španělsku podkopávají stabilitu v regionu. V konečném důsledku dokonce podle těch nejoptimističtějších prognóz MMF to způsobí zpomalení tempa růstu ekonomiky EU v letošním roce na 1,3 procenta. Hlavní ekonom Allianz Group, jehož cituje The South China Morning Post , se domnívá, že ve skutečnosti bude růst činit kolem jednoho procenta a bude se rychle snižovat dále pod tuto psychologickou hranici. Tempo růstu 1 procento se dá porovnat s minimální rychlostí letadla, jejíž další snížení hrozí pádem. V takových podmínkách se může růst každou chvíli změnit v pád, soudí odborník.

Úřady ČLR podnikají opatření ke stimulování čínské ekonomiky, která se zpomaluje mj. kvůli tomu, že starý model růstu se už stává přežitkem. Když je ale třeba za letu vyměnit motor, potřebuje pilot silný příznivý vítr, a nikoli vstřícný. A v daném okamžiku jsou pro Čínu takovým nepříznivým vnějším faktorem obchodní rozpory s USA. Proto země zatím musí spoléhat na starou hybnou sílu růstu, a tou je především vývoz. To znamená, že snížení vývozu do Evropy, k němuž nevyhnutně dojde, upadne-li EU do recese, zpomalí růst Číny samotné a zmaří veškerá její úsilí pro stimulování své ekonomiky, domnívá se El-Erian.

Vedoucí katedry ekonomického rozvoje Ústavu světové ekonomiky a politiky Akademie společenských věd ČLR Xu Jiyuan podotýká, že obchodní válka v mnohém napomohla zhoršení ekonomické situace v Evropě. Avšak nejistota ve vztazích s USA nutí Čínu k tomu, aby hledala východisko na jiných trzích. A Evropa je hlavním uchazečem o místo, které Amerika uvolní. Podpoří to v konečném důsledku rozvoj EU, uvažuje odborník.

„Čína a EU mají velké možnosti spolupráce v různých oblastech, zejména v podmínkách obchodní války mezi ČLR a USA. Týká se to importu hi tech produkce. I když existuje dohoda mezi Čínou a USA, nevkládají se do ní velké naděje, je tu velká nejistota. Proto se v budoucnu bude Čína stále více přeorientovávat na Evropu pro spolupráci ve vysokých technologiích. Jde o mezinárodní spolupráci v oblasti vysokých technologií, v dovozu průmyslových výrobků a letadel. Spolupráce s EU se bude v této sféře rozšiřovat. Kromě toho v Číně neustále roste střední třída. Se zvyšováním kvality života a s diverzifikací spotřebitelských priorit se bude dovoz zboží z EU zvyšovat. Kromě dovozu vysoko technologických výrobků a spotřebního zboží z EU se bude zvyšovat také investiční aktivita čínských společností. Vždyť pro investice do USA platí omezení – nepouštějí tam například Huawei. Společnosti se budou přirozeně přeorientovávat na Evropu. Těch možností bude hodně,“ řekl Xu Jiyuan Sputniku.