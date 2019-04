Zlaté časy skončí. Německá ekologická lobby útočící na automobily citelně zasáhne Česko

Sputnik na Jaltském mezinárodním ekonomickém fóru hovořil s německým politikem strany Alternativa pro Německo, berlínským radním Gunnarem Lindemannem. Hlavním tématem rozhovoru byl průmysl, který je tahounem jak německého, tak českého ekonomického úspěchu posledních let.

Ten je ovšem nyní v ohrožení, neboť Německu se nemusí podařit ekologický přechod ze spalovacích motorů osobních vozů na elektromotory. Němečtí experti říkají, že Číňané nemohou německému inženýrskému umění konkurovat ve spalovacích motorech. V elektrických automobilech jsou ovšem na špičce, Německo naopak zaostává.

Pokud se Německu nepodaří při přechodu na nový ekologický pohon zůstat na špici, bezprostředně to ohrozí nejen německé, ale i české hospodářství, které je na Německo v posledních letech až s varovnou silou navázané . Jak se lidově říká, když Německo zakašle, Česko obratem dostane zápal plic.

Sputnik: Německo je velmi závislé na výrobě automobilů se spalovacími motory. V tom vám kvalitativně jen málokdo dokáže konkurovat. Nyní ale přicházejí Číňané s elektroauty. Mnoho nezávislých expertů říká, že Německo nedokáže Číně v tomto směru konkurovat. Máte nějaký plán, jak tento přechod zvládnout?

Lindemann: Přechod na elektromobily také není bezpodmínečně dobrý, jelikož lithium, které se používá v bateriích, není v každém případě přívětivější k přírodě ve srovnání s klasickým spalovacím motorem. Je jasné, že ropa jednou skončí. Měl by se dělat větší výzkum, co se týče syntetických pohonných hmot.

Problémem v Německu je obrovská klimatická lobby, která v současné době v naší zemi probíhá. Ta se snaží o zrušení privátního vlastnictví automobilů. My jako politická strana jsme proti tomu.

Musíme si přirozeně dělat starosti o jiné možnosti automobilových řešení, co se týče pohonu. Ovšem ne tím způsobem, jak to momentálně v Německu probíhá – že zlikvidujeme svůj vlastní průmysl.

Máte plán, jak toho dosáhnout?

Jako první chceme zachovat spalovací motor. Následně chceme dosáhnout velkého pokroku v pohonu syntetickými pohonnými hmotami.

Zmínil jste ekologickou lobby v Německu. Jak je silná? Jak silně v Německu probíhají události okolo ekologické aktivisty Grety Thunbergové?

To je celé samozřejmě zinscenovaná věc. Za ní stojí společnosti, které to všechno sponzorují. Z toho se pak u nás dělá móda. Děti v Německu nechodí demonstrovat kvůli klimatu, ale kvůli tomu, že jednoduše nechtějí jít do školy. My jsme s dětmi a mladistvými sami mluvili – ti nemají o klimatu nejmenší tušení. Řeknou vám: „Já jsem přišel jen proto, že když jsem tady, tak nemusím být ve škole.“

Samozřejmě se musíme starat o přírodu a její ochranu. Ale toto šílenství musí skončit. Greta je prokazatelně nemocná, z toho důvodu z ní nemůže být vedoucí osobnost. To však německým médiím nevadí a dělají z ní hvězdu. Teď se Greta setkala s papežem. Celé je to nepředstavitelné.

Kolik lidí chodí na tyto demonstrace? Když si u nás pustíme německou televizi ZDF, tak ta tyto demonstrace ukazuje jako záležitost obrovských mas…

Ve skutečnosti je těch lidí málo. Oni následně umí zneužívat další tisíce a desítky tisíc lidí – dělají z nich instrumenty své politiky. Někteří z nich na tom staví svoji politikou kariéru a pomocí tohoto klimatického šílenství usilují o zvolení do Bundestagu.

S tím souvisí i téma vzdělávací politiky – naše děti jsou stále více ve škole „oblbovány“. Vzdělávací standardy v Německu neustále klesají. To je hlavně v Berlíně obrovský problém. Místo, aby se učily, tak běhají za Gretou…

Celá tato ekologická lobby, to je pouze čistá propaganda, jen chce poškodit německý průmysl. To ale nemůže být naším cílem, neboť průmysl vytváří reálná pracovní místa. Co budeme dělat s lidmi, když budou všichni bez práce v případě, že rozpustíme automobilový průmysl?!

