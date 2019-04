Turecko začalo přijímat bankovní karty ruského platebního systému Mir

Turecká největší bankovní síť a dalších 10 tisíc online prodejců začali přijímat ruské bankovní karty platebního systému Mir. Prohlásil to výkonný ředitel ruského Národního systému platebních karet (NSPK) Vladimir Komlev.

„Největší turecký příjemce Is Bank je síť stovek tisíc platebních terminálů, 6,5 tisíc bankomatů, kde je teď přijímána karta Mir. Dále je Ziraat Bankasi, se kterým máme v nejbližší době ukončit projekt integrace. Ukončili jsme testování, proběhlo to úspěšně,“ řekl Komlev.

Uvádí se, že ruská platební karta bude přijímána ve více než 40 tisících obchodech po celém Turecku.

Podle výkonného ředitele se platební systém Mir zpočátku snažil spolupracovat s Google Pay a Apple Pay, aby takto integroval ruské karty do mezinárodních bezkontaktních platebních systémů, ale operátor poznamenal, že pocítil „chladný vztah“ amerických společností.

Kromě toho Komlev sdělil, že NSPK pracuje na přijetí karty Mir v dalších zemích, které jsou populární u ruských turistů. „Do konce roku 2019 by podle našich plánů karty Mir měli přijímat už ne v sedmi, ale ve 12 zemích. Je to Uzbekistán, Tádžikistán, Ázerbájdžán, je to Bulharsko,“ uvedl Komlev.

Platební systém Mir byl zaveden Centrální bankou Ruska v roce 2015, rok po zavedení západních sankcí. V té době několik ruských bank dočasně přišlo o možnost používat karty Visa a Mastercard.