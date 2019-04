The Business Insider uvedl 13 „šokujících“ faktů z ruské ekonomiky

Americký finanční portál The Business Insider zveřejnil výběr nejvíce „šokujících“ faktů z ruské ekonomiky. Napište nám pak do komentářů, jestli jste byli šokováni, nebo moc ne.

S odvoláním na internetový zdroj The Eurasia Daily Monitor portál podotýká, že v Rusku umírá denně 700 lidí, ročně země ztrácí asi 250 tisíc obyvatel. Přitom je zvláště zmíněn Murmansk, který po rozpadu SSSR ztratil 30 procent svých obyvatel.

© Sputnik / Vladimir Sergeev WSJ: Ekonomické pozice Ruska v Evropě nadále posilují, a to i přes protiruské sankce

Jako další „šokující“ fakt uvádí portál ruské rezervní fondy v objemu 460 miliard dolarů přitom, že zahraniční dluh země tvoří 29 procent HDP. Podle verze portálu to Rusku umožňuje přežívat globální finanční otřesy, i když zůstává jeho ekonomický růst na nízké úrovni.

Kromě toho The Business Insider vytyčuje skutečnost, že v průběhu 10 let po rozpadu SSSR se snížil objem výroby v zemi o 45 procent, a do roku 2000 činil ruský HDP 30 až 50 procent sovětského.

Za další „šokující“ skutečnost pokládají autoři článku značnou závislost Ruska na těžbě přírodních zdrojů. Ropa a plyn se podílejí asi 59 procenty na celém objemu ruského exportu a dávají zemi asi 25 procent celkových rozpočtových příjmů.

Přitom je zdůrazněna skutečnost, že v Rusku žije 70 miliardářů a Moskva je na první příčce na světovém seznamu měst s největším počtem miliardářů. Autoři podotýkají, že většina těchto miliardářů získala svůj majetek v 90. letech, kdy panovala v zemi korupce, a tito lidé mají i nyní obrovský vliv na ruskou vládu.

The Business Insider přitom zdůrazňuje, že 13 procent obyvatelstva země žije za hranicí chudoby. Podotýká se, že hned po rozpadu SSSR byl tento ukazatel na úrovni 35 procent.

Autory překvapila také skutečnost, že ruský rubl ztratil v letech 2014 až 2017 polovinu své hodnoty, což bylo vyvoláno prudkým snížením cen ropy a západními sankcemi.

Jako další „šokující“ fakt uvádí The Business Insider poměrně nízký průměrný plat v zemi, který činí 670 dolarů (asi 15 tisíc Kč), za dost vysokého HDP. Přitom se podotýká, že se tento ukazatel značně zvýšil od roku 2016, kdy činil pouhých 437 dolarů (necelých 10 tisíc Kč).

Portál zmiňuje také skutečnost, že v Rusku se v posledních dvaceti letech snížila spotřeba vodky více než dvojnásobně, a spotřeba šampaňského naopak vzrostla.

Kromě toho autory článku překvapilo množství vyráběného v Rusku azbestu, který může způsobit lidskému zdraví obrovské problémy, přičemž ve více než 60 zemích je zakázán. Loni bylo v Rusku vyrobeno 315 tisíc tun tohoto silikátu, přičemž 80 procent bylo prodáno do zahraničí.

The Business Insider upozornil také na to, jak Rusko usiluje o vliv v Africe. I když nemá historické styky ani obrovské finanční zdroje, jaké mají Evropa a Čína, pokouší se země dostat na tento trh pomocí vývozu zbraní a také prostřednictvím těžících společností. Například v minulém roce investovalo Rusko přes 267 milionů dolarů do těžby diamantů v Zimbabwe, píše portál.

V závěru autoři podotýkají, že Rusko vynaložilo přes 50 miliard dolarů na uspořádání Zimních olympijských her 2014 v Soči. Portál však podotýká, že tyto investice se podle všeho vrátily, protože v roce 2017 navštívilo toto město, které bylo dříve vhodné jen k letní rekreaci, asi 6,5 milionu lidí.