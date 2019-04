Welt: odložení brexitu bude stát EP 21 milionů eur na platy britským poslancům

Odklad brexitu bude stát hodně, včetně Evropského parlamentu, podotýkají noviny. Pouze plat britských poslanců v období mezi původním termínem odchodu Spojeného království z EU a 31. říjnem bude činit 21 milionů eur, uvádí německé noviny s odkazem na výpočty předsedy výboru pro rozpočtovou kontrolu Evropského parlamentu Ingeborg Grässleovou.

Pokud brexit bude zase odložen, bude to stát Evropu ještě více. Každý rok vyjde evropské daňové poplatníky zhruba na 36,3 milionů eur.

Jak připomínají noviny, Spojené království by mělo 29. března opustit EU. Britský parlament však již třikrát odmítl dohodnutou s EU smlouvu o odstoupení. Proto britská premiérka Theresa Mayová požádala EU o odklad. Výsledkem bylo to, že brexit byl odložen do 31. října. Spojené království se tak zúčastní květnových voleb do Evropského parlamentu a do Bruselu pošle 73 poslanců.

V důsledku toho se Theresa Mayová opět dostala pod tlak uvnitř vlastní konzervativní strany. Podle britského deníku Sunday Times vlivný člen strany oznámí Mayové příští týden, že by měla rezignovat do konce června, nebo se opět dostane do hlasování o důvěře z konzervativní frakce v parlamentu.