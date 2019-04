Úředník: Americké sankce změní Írán na ekonomickou velmoc

„Írán nepočítá se zahájením Instexu a věří, že Evropané nemají vůli k plnění svých závazků vůči Íránu jako celku,“ řekl Pour Ebrahimi.

© Sputnik / Mikhail Turgiev USA zavádí úplný zákaz importu ropy z Íránu

Podle jeho slov měly Spojené státy v plánu paralyzovat íránskou ekonomiku během 6 měsíců pomocí sankcí, což se nestalo.

„Evropané do roku 2018 vystupovali proti spuštění navrženého Mechanismu pro zvláštní účely, jehož cílem je zachovat obchodní a ekonomické vazby EU s Íránem i za podmínek sankcí USA. Poté navrhli vytvořit mechanismus Instex, který by omezil bankovní operace ve specifických oblastech: možnost obchodovat pouze s léčivy a potravinami. To je obecně nepřijatelné, protože Írán nepotřebuje žádné léky ani potraviny. Tento krok Evropanů považujeme za odmítnutí plnit své povinnosti (v rámci mechanizmu). Írán posílil své obchodní vztahy s Ruskem, Indií, Čínou a aktivně je rozvíjí s jinými zeměmi. Sankce Spojených států v dlouhodobém horizontu proto mohou změnit Írán na ekonomickou velmoc,“ řekl úředník.

Írán podle něj nahradil společnosti, které opustily zemi kvůli sankcím ze strany USA, jinými.

© AP Photo / J. Scott Applewhite USA odmítly intervenci do Íránu. Pompeo vysvětlil proč

„Některé z nich byly nahrazeny pomocí technických úspěchů takových organizací, jako je ústředí výstavby IRGC, která realizuje největší rozvojové projekty. Například společnost Gulf Star Oil Company plně zásobila zemi benzínem. Sankce samozřejmě ovlivnily vývoj tohoto odvětví, ale nedošlo k žádným konkrétním narušením. Moje předpověď je taková, že se po nějaké době vrátí společnosti, které opustily Írán, protože Írán má silný trh a vysokou návratnost investic,“ uvedl.

„Írán bude udržovat hospodářské vztahy se sousedními zeměmi. Mezi Íránem a Irákem bylo například dosaženo mnoha dohod, což naznačuje, že Iráčané nedodržují americké ekonomické sankce vůči Íránu. Totéž se dá říci o Rusku. Írán v hospodářských vztazích dává přednost spojencům a sousedním zemím a provádí obchodní a hospodářské operace v eurech,“ dodal na závěr.