Minsk pozastavil vývoz lehkých ropných produktů do Polska, na Ukrajinu a do Pobaltí

Bělorusko v souvislosti s problémy s ruskou ropou pozastavilo vývoz lehkých ropných produktů do Polska, na Ukrajinu a do pobaltských zemí, řekl v úterý náměstek ředitele Běloruské ropné společnosti Sergej Grib.

„Jsou pozastaveny dodávky lehkých ropných produktů, benzínu a dieselového paliva na Ukrajinu, do Pobaltí a do Polska... V současné chvíli jsou (smluvní závazky – pozn. red.) pozastaveny, dokud nebude vyřešen problém s ruskou ropou,“ řekl Grib novinářům.

© REUTERS / Damir Sagolj Minsk pohrozil, že zastaví tranzit ruské ropy

Podle jeho slov, pokud se snižuje objem rafinace ruské ropy, se snižuje i objem běloruského vývozu. „Ke snížení objemu vývozu dochází proto, aby byl zcela zajištěn domácí trh (palivem – red.) v plném rozsahu,“ vysvětlil Grib.

Sdělil, že Minsk pracuje na tom, aby proti němu nebyly vyhlášeny sankce kvůli pozastavení exportu lehkých ropných produktů. Škody způsobené pozastavením vývozu jsou podle Gribových slov nyní odhadovány.

Problém s kvalitou ropy, která přichází z Ruska do Běloruska jižní linkou ropovodu Družba, vznikl minulý týden. Transněfť přiznala zvýšený obsah chloridů v ropě a informovala o přijetí opatření s cílem co nejdříve vyřešit tento problém. Minsk požádal o oficiální setkání s ruskou stranou, které by mohlo proběhnout 23. dubna, a doufá, že kromě jiného bude projednána náhrada škody vzniklé na zařízení běloruských ropných rafinérií.