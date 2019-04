Média: Nord Stream 2 ušetří Evropanům osm miliard eur ročně

„Pokud plynovod bude postaven do konce roku 2019 a uveden do provozu v roce 2020, evropské rodiny získají přístup ke zdroji plynu s nižší výrobní cenou a ročně ušetří osm miliard eur. Dojde k tomu díky snížení ceny o 13 %,“ cituje portál tiskovou službu Nord Stream 2 AG.

K polovině dubna je položeno více než 1000 kilometrů dvou linek plynovodu. Dnes stavba pokračuje v Rusku, Finsku, Švédsku a Německu. Postoj Dánska ale budí riziko, že spuštění plynovodu bude přeneseno na pozdější dobu.

Společnost Nord Stream 2 AG zdůrazňuje, že natahování projektu je pro všechny nevýhodné. Pokud nebude přístup ke zdrojům levnějšího přírodního plynu, cena plynu vzroste po celé Evropské unii. Portál píše, že za každý den zdržení projektu obyčejní lidé a podniky zaplatí skoro 20 milionů eur.

Projekt Nord Stream 2 předpokládá výstavbu dvou potrubí plynovodu o celkové kapacitě 55 miliard kubíků plynu ročně od pobřeží Ruska přes Baltské moře až do Německa. Plynovod by měl být dokončen do konce letošního roku.