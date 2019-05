Ve Francii podpořili výstavbu plynovodu Nord stream 2

Zástupce francouzské energetické společnosti Engie se vyjádřil ve prospěch výstavby ruského plynovodu Severní proud 2. Řekl, že LNG ze Spojených států nemůže nahradit, nýbrž může pouze doplňovat už mnoho existujících zdrojů dodávek do Evropy.

Ve čtvrtek se v Bruselu konaly konzultace EU a USA o otázkách obchodu se zkapalněným zemním plynem (LNG), který se Washington aktivně snaží propagovat v Evropě jako alternativu k dodávkám plynu z Ruska.

„Je to vše vyvážené, nepotřebujeme jedno nebo druhé, potřebujeme obě dvě varianty,“ řekl během svého vystoupení na fóru zástupce Global LNG Engie Gordon Waters a zdůraznil, že Severní proud 2 musí pokračovat.

Zároveň však přiznal, že „flexibilita v dostupnosti LNG ze Spojených států je velmi užitečná pro dodavatelské řetězce ve Francii, Itálii, Španělsku a nedávno i v Řecku“.

„Rostoucí trh LNG nabízí variantu dodávek do Evropy, ale my chceme ve výsledku co nejvíce možností. Ruský, norský, britský plyn jsou i nadále dobrými zdroji a plyn z USA je samozřejmě vynikajícím doplňkem,“ řekl.

Projekt Nord Stream 2 předpokládá výstavbu dvou potrubí plynovodu o celkové kapacitě 55 miliard kubíků plynu ročně od pobřeží Ruska přes Baltské moře až do Německa. Plynovod by měl být dokončen do konce letošního roku.

Předtím Ministerstvo zahraničí USA odsoudilo výstavbu ruského plynovodu a požádalo Německo, aby opustilo tento „politický projekt".