USA brání účasti ČR v Mezinárodní investiční bance. Může za to ruská „špionská stopa“?

Co je MIB?

Mezinárodní investiční banka byla založená v roce 1970. Základním posláním banky je podpora malého a středního podnikání v zemích střední a výhodní Evropy a Asie a podpora sociálně významných infrastrukturních projektů.

Zakládajícími členy je devět zemí, mezi nimiž je Česká republika, Slovensko, Bulharsko, Maďarsko, Rumunsko, dále také Mongolsko, Vietnam, Kuba a Rusko. Česko je čtvrtým zakladatelem s největším podílem v hodnotě 9,66 procent. Před Českem je Maďarsko, Bulharsko a Rusko, které má v bance 47,63% podíl.

Přínos bankovní instituce pro Českou republiku okomentoval vedoucí Tiskového oddělení a zahraničního protokolu českého ministerstva financí, pan inženýr Michal Žurovec: „Ze strany MIB je podporován zejména český export, ať už formou operací dokumentárních plateb (trade finance) či financováním nákupu českého zboží. Například za rok 2018 se podařilo českým subjektům získat ze spolupráce z MIB více než 70 mil. EUR (ať už prostřednictvím účasti MIB v rámci syndikovaných úvěrů, či prostřednictvím trade finance).“

Tajný plán Kremlu: Ovládnout pomocí MIB střední Evropu

V únoru letošního roku byla centrála banky přesunuta z Moskvy do Budapešti. Odehrané změny nebyly přijaty s nadšením. Zejména maďarská socialistická europoslankyně Zita Orbanová označila banku za „Putinova trojského koně“. Ukrajinská média všechny okamžitě „ujistila“, že „reálným“ cílem banky je kontrola a vliv Moskvy na ekonomickou a bankovně-finanční sféru svých satelitů mezi státy socialistického bloku.

Za důvod pro přesun centrály banky do Budapešti maďarský europoslanec Péter Niedermüller považuje také i vyhýbaní se sankcím Evropské unie. Niedermüller zejména píše, že je to mezinárodní instituce osvobozena od bankovního dohledu EU a mohla by představovat právní mezeru pro zabránění ekonomických sankcích uvalených na Rusko.

Navíc američtí analytici ihned označili banku za centrálu ruské špionáže ve střední Evropě. NapříkladDamon Wilson, který pracoval pro NATO a Radu národní bezpečnosti USA, poznamenal následující: „Úroveň ruské špionáže je v některých spojeneckých zemích velmi vysoká a přesun ruské investiční banky do Budapešti je také znepokojující.“

MIB je rozhořčena. Jsou tato obvinění odůvodněná?

V reakci na uvedená obvinění MIB poukázala na jejich neopodstatněnost a zdůraznila, že 50 % hlasů je pod kontrolou zemí EU. Navíc procedura hlasování je průhledná a řídí se principem double majority. Podle 25.článku Stanov MIB všichni mezinárodní zaměstnanci banky jsou nezávislí na orgánech a úřednících zemí, jejichž občany jsou. Zároveň občanům Evropské unie patří ve správní radě banky čtyři ze šesti míst.

Co se týče tvrzení maďarské europoslankyně Orbanové o tom, že MIB je „trojským koněm“ tajných služeb Ruska, vedení banky její názor zásadně popírá a to z důvodů, že během 50 let své existence žádný zaměstnanec banky nebyl obviněn z činnosti neslučitelné se statutem mezinárodního bankovního úředníka. Podle vedení MIB má banka vysoce kvalifikovaný mezinárodní tým odborníků. O profesionalitě a věrohodnosti bankovní instituce svědčí i zvyšující se kreditní hodnocení.

Podobný názor pro Sputnik vyjádřil inženýr Michal Žurovec: „Mezinárodní investiční banka sice vznikla v dobách RVHP, nicméně po rozpadu tohoto hospodářského uskupení se adaptovala na tržní ekonomiku. Od roku 2013 pak prošla významnou transformací a nyní již funguje jako běžná mezinárodní finanční instituce s ukotvenou pozicí v mezinárodním společenství. Její standardní fungování potvrzují i ratingy od agentur Fitch (BBB+), Moody´s (A3) a S&P (A-).“

K záležitosti sankcí je třeba podotknout, že 5 z 9 zakladatelů banky jsou země Evropské unie a navíc členové NATO. Podle oficiálního vyjádření MIB nelze instituci považovat ani za „ruskou banku“, ani za „maďarskou banku“, jelikož se instituce neřídí zákonem žádné země. Banka je zaregistrována jako mezinárodní organizace v Sekretariátu OSN. Kvůli tomuto statutu banka nepodléhá omezením a svou činnost provádí na základě norem mezinárodních regulátorů (FATF, Basel Committee for Banking Supervision, OECD).

Přesun banky do Maďarska a její význam pro ČR

Přesun centrály MIB se konal na základě nové rozvojové strategie, která byla připravená ve spolupráci se skupinou Světové banky. Jejím cílem bylo komplexní rozšiřování činnosti MIB v evropském směru v zájmu všech zemí – akcionářů. Novou misí banky v rámci dané strategii je podpora propojení a integrace ekonomik členských zemí banky za účelem udržení podmínek pro vyvážený a inkluzivní růst a konkurenceschopnost národních ekonomik založených na zavedených historických vazbách.

„ČR přesun sídla MIB podporuje, protože navýšení podílu evropských expertů a přenos evropského bankovního know-how přispěje k prohloubení znalostí o evropských trzích a bezprostřednímu kontaktu s potenciálními klienty, což ve výsledku povede k dalšímu navyšování podílu evropských zemí v úvěrovém portfoliu,“ řekl pro Sputnik vedoucí tiskového oddělení MF Michal Žurovec.

V oficiálním vyjádření MIB zazněly praktické obchodní důvody: „Relokace sídla banky v EU zajistí růst kapitálové základny, zvýší objem úvěrových a investičních aktivit, povede ke snížení nákladů na financování, zajistí větší povědomí o značce a otevře potenciální příležitosti pro rozšíření akcionářů banky.“

Z výše uvedených důvodů lze vyvodit, že Mezinárodní investiční banka sleduje obchodní a hospodářské zájmy svých akcionářů a vytváří příznivé podmínky pro rozšíření finančních aktivit. Působení MIB je zajištěno jejím mezinárodním statutem a řídí se stejnými podmínkami, jako kterákoliv jiná mezinárodní bankovní instituce.

