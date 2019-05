Naše cesty se rozcházejí. Rusko snižuje rekordním tempem transakce v USD

Dolar vytlačují eura a ruble – jejich podíl na celkovém objemu zahraničních plateb se zvýšil o 22 a 20 procent.

„Tendence k odmítnutí dolaru a přechodu na transakce v rublech v zahraničním obchodu je zřejmá. To je cesta k větší stabilitě ruské ekonomiky a k ochraně před sankcemi. Týká se to především vývozu, vždyť prodej zboží za měnu prodávající strany je přirozený stav věcí,“ dělá závěr předsedkyně řídící rady FinExpertiza Jelena Trubnikovová.

© Sputnik / Ramil Sitdikov Lavrov předpověděl dolaru problémy

A skutečně, snižování platebních styků v USD je spojeno v mnohém s prudkým snížením obratu zboží mezi Moskvou a Washingtonem. Loni nepřesáhl tento ukazatel 25 miliard. Pro srovnání: s Čínou a EU činil objem vzájemného obchodu 108 a 294 miliard. Analytici přitom podotýkají, že podíl rublů v transakcích s ČLR ve vývozu se zvýšil více než pětinásobně, a podlí jüanu v dovozu – téměř devítinásobně.

Pádným důvodem ve prospěch transakcí v národních měnách s největšími obchodními partnery je také to, že takovým způsobem se minimalizuje riziko hospodářských ztrát z výkyvů směnného kurzu. Například v roce 2018 činil rozdíl mezi maximálními a minimálními hodnotami USD v Rusku 20,5 procenta, kdežto v případě eura a jüanu to bylo 16,6 a 14,4 procenta.

V předvoji

Hlavními přívrženci transakcí v národních měnách jsou největší ruské exportní společnosti. Ještě loni náměstek generálního ředitele Severstali Alexej Kuličenko promluvil v interview pro Bloomberg o odmítnutí dolarového exportu, protože polovina jejich exportu směřuje do členských zemí EU a nyní platí v eurech.

Tehdy oznámila své první úspěchy také ALROSA. V srpnu představitelé této společnosti oznámili rublové smlouvy na dodávkách diamantů do Číny a Indie.

Poznamenáme, že podíl rublů v placení ruského dovozu z Indie dosáhl loni 37 procent, přičemž ve čtvrtém čtvrtletí se tento ukazatel prudce zvýšil na 53 procent. Hlavní roli v tom sehrála nejspíše rublová smlouva o dodávkách protiraketových systémů S-400 Triumf, která stála Nové Dillí podle odhadů 330 miliard rublů.

Nezaostávají za nimi ani největší dodavatelé energetických nosičů. V březnu oznámil Gazprom Export první rublovou dohodu v dějinách o prodeji 80 milionů metrů krychlových plynu do německého terminálu NCG uskutečněnou pomocí vlastní elektronické platformy.

© Sputnik / Host photo agency / Anton Denisov Účty za dodávku S-400 Turecku budou v rublech a lirách

Mnozí analytici jsou přesvědčeni, že v nejbližší budoucnosti se stanou ruské energetické společnosti hlavními hnacími mechanismy přechodu k transakcím v národních měnách. Týká se to především Gazpromu a jeho plynovodu Síla Sibiře, který bude uveden do provozu už 1. prosince. Platná smlouva na 400 miliard USD předpokládá roční dodávky 38 miliard kubických metrů plynu do Číny v průběhu 30 let. To naplní ruský měnový trh jüany a umožní zaplatit jimi dodávky zboží z ČLR.

„Kurz jüanu je de facto řiditelný. Rizika spojená s volatilitou jsou minimální dokonce ve srovnání s eurem. Tak velké projekty, jako je placení za plyn z plynovodu Síla Sibiře, pobídnou Moskvu a Peking k tomu, aby urychlily převedení transakcí na národní měny,“ soudí docent katedry ekonomické bezpečnosti Ruské akademie národního hospodářství a státní služby Pavel Gribov.

Automat se zasekl

Shodné tendence jsou vidět také na Západě, přičemž nejpádnějším důvodem k tomu je hospodářská politika Donalda Trumpa. Ve své snaze zničit ekonomiku jednoho z klíčových nepřátel – Íránu – zakázal Trump ještě v minulém roce celému světu kupovat íránskou ropu.

Byly tím ohroženy Čína, Indie, Jižní Korea a mnohé jiné země. Stalo se to výchozím bodem hromadného zbavování se dolaru, a tento proces bude jen sílit.

„Čím aktivněji se využívá dolar jako zbraň proti jednotlivým zemím, tím větší je pravděpodobnost toho, že tyto země budou hledat alternativu k americké měně. I když na to, aby byl dolar sesazen z trůnu, bude třeba čas, nynější politika USA jeho zánik urychlí,“ podotýká The Daily Telegraph.

Dovozci íránské ropy spěšně hledají způsoby obcházení amerických sankcí. Indie se dohodla s Íránem na placení dodávek v rupiích. Teherán ze své strany jimi bude platit indický dovoz.

Evropská unie, která také má zájem na obchodu s Íránem, zřídila speciální mezibankovní kanál SPV, který USA nekontrolují. A máme-li věřit předsedovi Evropské komise Jeanu-Claudeu Junckerovi, určitě jím neplánuje převádět v Evropě americkou měnu.

Názor autora se nemusí shodovat s názorem redakce