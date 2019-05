USA uvalí na Čínu další cla

Americká celní správa US Customs and Border Protection takové rozhodnutí zveřejnila na svých internetových stránkách. V oznámení stojí, že se jedná o kategorie zboží, na které již dříve bylo uvaleno 10% clo.

Ve čtvrtek americký prezident Donald Trump uvedl, že zvýšení cel je nátlakem na Peking, který požaduje znatelné změny v obchodní dohodě, kterou se snaží obě strany vyjednat. Pokud dohoda bude úspěšná, dojde ke zrušení vzájemných cel, ke zvýšení ochrany duševního vlastnictví ze strany čínských společností a také k většímu otevření čínského trhu pro americké zboží.

„Měli jsme velmi blízko k dohodě a pak začali dohodu převyjednávat. Tak to nelze,“ prohlásil Trump a dodal: „Upřímně si myslím, že to bude velmi silný den. Uvidíme. Byl to jejich nápad, vrátit se.“

Americký prezident poznamenal, že velmi rád zachová cla na čínské zboží, pokud dohoda nebude dosažena.

„Uvidí, co mohou udělat, ale naše alternativa je skvělá,“ uvedl Trump s odkazem na hrozbu dalších cel.