SZ: Za obchodní válku s Čínou budou muset platit američtí spotřebitelé

Obchodní válka mezi Čínou a USA může být výhodná pro Ameriku, ale pouze na krátkou dobu, píší německé noviny Süddeutsche Zeitung. Bezohlednost USA během jednání může donutit čínskou stranu k ústupkům, ale cla nakonec stejně způsobí růst cen zahraničního zboží a platit za to budou američtí spotřebitelé.

Obchodní válka může být výhodná, ale ne pro všechny, píší německé noviny Süddeutsche Zeitung. Bezohledný způsob jednání může vést k ústupkům, ale úspěch bude krátkodobý a nakonec to nejvíce poškodí americké spotřebitele, tvrdí list.

© AP Photo / Jason Lee/Pool Byla uvedena příčina odmítnutí Číny přistoupit na ústupky USA v obchodní válce

V burzovní praxi existuje aforismus: „kupuj, když hřmí děla“. Po nástupu nejhorší varianty, které se všichni obávali, například války, může být dále situace pouze lepší, a tehdy vkladatelé mohou spekulovat s nadějí, vysvětluje autor článku Nikolaus Piper. Dnes se hráči na burze drží zřejmě právě tohoto pravidla, předpokládá.

Celé týdny se světová ekonomika nacházela ve strachu z možného vyostření čínsko-americké obchodní války, píší německé noviny. Během několika posledních dnů tyto obavy způsobily značný pokles burzovních indexů. Nyní k vyostření v obchodní válce skutečně došlo: prezident USA Donald Trump zvýšil cla na čínské zboží v hodnotě 200 miliard dolarů z 10 na 25 %. Tato represívní opatření nabyla platnosti o půlnoci, uvádí se v článku. Poté se burzovní kurzy v Londýně a ve Frankfurtu zvýšily o 1 % ještě dopoledne.

Podle verze autora článku lze tento jev dost jednoduše vysvětlit: spekulanti počítají s tím, že vyostření napětí je pouze první krok k dosažení dohody mezi Pekingem a Washingtonem. Existují dva znaky toho, že se to skutečně může stát, uvádějí německé noviny. Za prvé čínská delegace ještě neopustila americké hlavní město a jednání pokračuje. Za druhé Trump zvolil mírnou variantu při zavádění celních poplatků: nezačínají platit okamžitě pro veškeré zboží, ale pouze pro nové zakázky. Toho zboží, které se již nachází na cestě do USA, se clo nedotkne. Vznikne tak mezičas, který může být využit k pokračování jednání, domnívá se německý novinář.

Vývoj událostí ukazuje, že obchodní válka a ještě více hrozba takové války může být značně výhodná, zdůrazňuje Süddeutsche Zeitung. Když se někdo, kdo zastupuje velkou zemi, drží bezohledného způsobu jednání, ostatní obchodní partneři mohou souhlasit s ústupky. Americe přitom pomáhá ta skutečnost, že je do země dováženo mnohem více čínského zboží, na které je možné uvalit clo, než je vyváženo do Číny. Je to čistá matematika a ne ekonomika, uvádí se v článku.

Tento úspěch však bude krátkodobý, je přesvědčen novinář. V dlouhodobé perspektivě budou následky protekcionistické politiky Washingtonu ničivé, varuje. Dojde k tomu, pokud obchodní válka skutečně bude nabírat obrátky, ale dojde k tomu i tehdy, pokud se Čína a USA dohodnou o novém systému s vyššími cly nebo obchodními omezeními. MMF snížil své prognózy růstu na tento rok, mezinárodní dodavatelské sítě v globální světové ekonomice se trhají. To může způsobit vedlejší škody i německým podnikům, varuje Süddeutsche Zeitung.

Zvláště vysokou cenu však budou muset zaplatit američtí spotřebitelé, zdůrazňují německé noviny. Právě oni budou těmi, kteří budou nuceni platit za nová cla na zahraniční zboží. Zbývá pouze naděje, že během příštích voleb se zamyslí nad tím, komu mají poděkovat za takové výdaje, uzavírá novinář.