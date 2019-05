Košické ocelárny na tom nejsou dobře. Budoucnost nevypadá růžově

S košickými ocelárnami U. S. Steel (USSK) to stále nevypadá dobře. V úterý to připustil prezident USSK James Bruno, který uvedl, že i v červnu po dohodě s odbory by mohl nadále fungovat čtyřdenní pracovní týden. V nejbližších měsících podle něj není pravděpodobné, že by se situace na trhu s ocelí změnila k lepšímu.