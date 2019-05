Čínský miliardář uvedl silné stránky své země v obchodní válce

„Chtěl bych poznamenat, že v obchodní válce má každá strana vlastní plusy a minusy. Náš plus je v tom, že máme silný politický systém. Druhým plusem je sociální jednota. Třetí spočívá v tom, že Čína má dost velké trhy. A čtvrtým plusem je, že Čína je největší obchodní země na světě v lidských dějinách. Americký politický systém na rozdíl od našeho upadá. Americká společnost je rozdělená, sociální smlouva zbankrotovala. Politická a ekonomická elita postupně přichází o svoji reputaci,“ míní Li Shimo, investor a miliardář, ředitel investiční společnosti Chengwei Capital, majitel řady podniků v Silicon Valley v USA.

© AP Photo / Vincent Thian Čína se odmítá vzdát vnějšímu tlaku uprostřed obchodní války s USA a zavádí cla

„Přednost USA spočívá v jejich hegemonii ve světovém finančním systému. Druhou předností je silná spojenecká stránka, jež vznikla po 2. světové válce a také po studené válce. A ještě jedna přednost spočívá i nadále ve vysoké světové úrovni vyzbrojení,“ dodal podnikatel.

Podle jeho názoru mají USA a Čína různé cíle rozvoje.

„Čína prostě pátrá po vhodných cestách k budoucnosti, po způsobech urychleného rozvoje. Kdežto USA stojí před dilematem. Dříve byla jiná situace, byla hegemonie, což je velmi závažná hybná síla, velmi důležité jádro, takzvaná měkká síla, zvlášť ideologická dominance. USA po desetiletí iniciovaly válečné akce, v zemi rovněž vznikla ostrá sociální nerovnost. Dnes o ideologickou hegemonii přicházejí, ztrácejí důvěru některých zemí a regionů. Proto, chtějí-li USA zachovat tuto hegemonii, přijde je to velice draze, když se toho však vzdají, Trump si například přeje zavrhnout ideologickou dominanci, pak se to přemění v ryzí boj o moc. Následkem bude ztráta ideologické převahy ve světové aréně,“ míní Li Shimo.

Kong Dan, bývalý hlava CITIC Group, řekl, že považuje chování USA za projev konkurence.

„Bez obchodní války by byly naše představy o USA povrchní, dnes ale poznáme také druhou stránku. Jako příslušník byznysu nemám jasnou představu o tom, co si vlastně přejí Američané. Myslí, že čínský rozvoj je pro ně nepřijatelný? Anebo nám chtějí vzít všechny možnosti pro budoucí rozvoj Číny? Podle mého názoru mají akce, jež podnikají USA od samého počátku obchodní války do dnešního dne, za cíl zadržet čínský rozvoj, nejsou to prostě sankce. Je to přání zadržet rozvoj Číny v různých sférách, zejména v obchodu, ekonomice, průmyslu, vědě a technice, ve finanční oblasti, a dokonce i v personální. Všude se snaží zadržet náš rozvoj,“ domnívá se Kong Dan. „Chtějí prostě překazit Číně rozvoj, maximálně omezit naši schopnost k rozvoji,“ dodal.

Zároveň spatřuje v obchodní válce také plusy: „Zaprvé máme v obchodním zápasu s USA převahu v unikátním specifickém řídicím systému. Myslím, že si Američané nepřejí minimalizovat schodek obchodní bilance, chtějí pouze zlikvidovat naši institucionální převahu. Samozřejmě, že neustoupíme ze svého směru, a budou-li Američané chtít překročit červenou čáru, jsem přesvědčen, že předseda Si a čínská vláda na to najdou odpověď, abychom v obchodní válce zvítězili. Zadruhé je to náš obrovský domácí trh, jež nemá konkurenta. Náš spotřebitelský a inovační trh nám poskytují velkou převahu a také prostor pro manévry. Jejich zablokování dává proto Číně šanci, aby se stala ještě silnější. Musíme za to poděkovat našemu učiteli Trumpovi, za tuto lekci, za to, že nutí Čínu samostatně čelit hrozbám.“

Další kolo americko-čínských obchodních jednání skončilo v květnu bez výsledku, USA zvýšily cla na čínský dovoz, jehož cena přesahuje 200 miliard dolarů ročně, z 10 na 25 %. Toto pondělí Ministerstvo financí ČLR sdělilo, že jako odvetná opatření zavede zvýšená cla na dovoz zboží z USA v objemu 60 miliard dolarů.