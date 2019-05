Šance pro české producenty masa. Čínská poptávka po evropském masu bude nadále růst

V srpnu loňského roku epidemiologické centrum Číny zaznamenalo vypuknutí afrického moru prasat v provincii Liao-ning na severovýchodě země. Africký mor prasat je nakažlivé virové onemocnění, které je považováno za zvláště nebezpečné.

Portál CNN informoval, že Čína se již musela zbavit 20 000 kusů na jedné farmě. To však není vše, podle odhadů nizozemské banky Rabobank, která se zabývá poskytováním úvěrů světovému zemědělskému sektoru, by se počet prasat v důsledku nemoci v zemi mohl v roce 2019 snížit o třetinu - až na 200 milionů. To se rovná počtu prasat v USA a Evropě dohromady.

Čína je největším světovým spotřebitelem vepřového masa, které je základní potravinou pro drtivou většinu 1,4 miliardy občanů. A nyní žádá o pomoc evropské producenty, což jim zjevně dává šanci na zvýšení objemů jejich produkce.

Chov v ČR

Podle údajů Eurostatu za rok 2018 Česká republika znatelně zaostává v porážce skotu ve srovnání s jinými evropskými zeměmi - Německem, Belgií, Holandskem a dokonce i sousedním Polskem. Loni české masokombináty zpracovaly 71, 58 tis. tun masa. Zatímco Polsko v roce 2018 vykázalo výrazně lepší výsledky - 564,72 tis. tun.

Vzhledem k nedávným skandálům s polským masem a rostoucí poptávkou z Číny má Česká republika šanci zlepšit své výsledky a udržet krok o kvantitu se svými sousedy.

Média tento rok opakovaně upozorňovala na téma závadného masa, které Polsko vyváží do jiných zemí. V únoru tohoto roku Polsko exportovalo do České republiky stovky kilogramů závadného masa, tentokrát šlo o drůbež a vepřové. Inspektoři na závadné maso narazili při náhodné kontrole ve spolupráci s celníky. Informovala o tom Státní veterinární správa.