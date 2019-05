Americký senátor chce zakázat prodej armádních vrtulníků České republice

Z informací dostupných na internetových stránkách amerického Kongresu vyplývá, že senátor Rand Paul hodlá zablokovat prodej mimo jiné bojových či víceúčelových vrtulníků a to od amerických společností Bell Helicopter a General Electric. S touto strategickou zakázkou už souhlasilo americké ministerstvo zahraničí a před dvěma týdny o tom informovalo Kongres. Stát by tak podle schváleného návrhu měl možnost vybrat si až 16 strojů, mezi nimiž jsou víceúčelové vrtulníky Black Hawk typu UH-60 či UH-1 Venom i bojové helikoptéry AH-1 Viper.

© AP Photo / Justin Connaher První krok k miliardovému kontraktu pro Armádu ČR! Pentagon prodá Česku 16 vojenských vrtulníků

V usnesení jako důvod americký senátor k odmítnutí doslovně uvedl:

„V souvislosti s nesouhlasem s navrhovaným prodejem některých obranných předmětů a služeb vládě České republiky.“

Paul prodej vojenské techniky vedle Česka také předložil zakázat Bahrajnu, Kataru a Spojeným arabským emirátům. Proto, aby prodej zbraní byl zamítnut, budou dále rozhodovat jeho kolegové ze Senátu i Sněmovny reprezentantů.

Zástupce českého velvyslance ve Washingtonu Zdeněk Beránek senátorovu námitku k zakázce okomentoval následovně:

„Je však téměř vyloučené, že by obě komory o návrhu vůbec hlasovaly. Podle dostupných informací je velmi nepravděpodobné i to, že by Paulův návrh mohl celou schvalovací proceduru výrazněji zdržet. Žádný další senátor se k Paulově iniciativě podle našich informací nepřipojil.“

Ambasáda je s Paulem v kontaktu a o jeho návrhu s ním chce při nejbližší příležitosti hovořit, dodal Beránek pro ČTK. Politik také zdůraznil, že se senátor Paul ve čtvrtek na vlastní žádost sešel s českým velvyslancem Hynkem Kmoníčkem. Důvodem schůzky byla jeho nadcházející první cesta do Česka.

Americké ministerstvo zahraničí na začátku května informovalo o tom, že USA prodají České republice šestnáct vojenských vrtulníků. Orientační cena se odhaduje na 23 miliard korun.